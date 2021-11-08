Где в Германии можно потрогать гигантских пауков (фото)

"Инсектофобия" - так называется эта передвижная выставка, на которой можно увидеть несколько сотен разных пауков и других насекомых.
Тюбинген • Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в прошлые ноябрьские выходные в немецком Тюбингене, но уже в конце текущей недели всех этих очаровательных насекомых можно будет увидеть, а некоторых - даже подержать, в небольшом городе Файинген-ан-дер-Энц около Штутгарта, после чего передвижная выставка "Инсектофобия" ("Insectophobie") отправится на зимние каникулы - перерыв между сезонами до середины мая.
Несмотря на название выставки, которое в медицинской науке используется для обозначения одной из зоофобий - боязни насекомых, основной целевой группой экспозиции являются посетители, особых страхов, дискомфорта или даже паники при виде пауков и прочих представителей этого класса животных не испытывающие. Скорее, наоборот, она создана для людей, проявляющих интерес ко всяким разным бабочкам, мотылькам и паучищам, то есть вполне могла бы называться "Инсектоманией" или "Инсектпросветом".
Однако и те, кто страдает одной из подобных фобий, могут посетить выставку в терапевтических целях, если, конечно, найдутся силы, смелость и при должной моральной и психологической поддержке. При этом некоторые люди испытывают страх при виде любых или почти всех насекомых. Кто-то же реагирует избирательно - например, на пчел (апифобия), муравьев (мирмекофобия), пауков (арахнофобия), бабочек (лепидоптерофобия) и так далее.
По данным организаторов, "Инсектофобия" является самой большой такой передвижной выставкой в Германии. Всего в экспозиции представлено около пятисот пауков и других насекомых - вроде чилийского розового птицееда на первой фотографии, обитающих в разных странах и на разных континентах.
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