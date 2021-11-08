 Где в Германии можно потрогать гигантских пауков (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 09.11.2021

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По Германии

Где в Германии можно потрогать гигантских пауков (фото)

"Инсектофобия" - так называется эта передвижная выставка, на которой можно увидеть несколько сотен разных пауков и других насекомых.

Чилийский розовый птицеед. Начало большой дружбы

Чилийский розовый птицеед. Начало большой дружбы

Тюбинген • Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в прошлые ноябрьские выходные в немецком Тюбингене, но уже в конце текущей недели всех этих очаровательных насекомых можно будет увидеть, а некоторых - даже подержать, в небольшом городе Файинген-ан-дер-Энц около Штутгарта, после чего передвижная выставка "Инсектофобия" ("Insectophobie") отправится на зимние каникулы - перерыв между сезонами до середины мая.

Передвижная "Инсектофобия". Фотографии

Паук-птицеед Lasiodora Fracta

Паук-птицеед Lasiodora Fracta - крупным планом

Блестящий норный скорпион (Opistophthalmus Glabrifrons)

Блестящий норный скорпион (Opistophthalmus Glabrifrons)

Пауки, бабочки и другие экспонаты из энтомологической коллекции

Помимо живых насекомых на выставке представлены экспонаты из энтомологической коллекции

Бабочки со всего мира

Бабочки со всего мира

Несмотря на название выставки, которое в медицинской науке используется для обозначения одной из зоофобий - боязни насекомых, основной целевой группой экспозиции являются посетители, особых страхов, дискомфорта или даже паники при виде пауков и прочих представителей этого класса животных не испытывающие. Скорее, наоборот, она создана для людей, проявляющих интерес ко всяким разным бабочкам, мотылькам и паучищам, то есть вполне могла бы называться "Инсектоманией" или "Инсектпросветом".

Арахнофобия и другие страхи 

Однако и те, кто страдает одной из подобных фобий, могут посетить выставку в терапевтических целях, если, конечно, найдутся силы, смелость и при должной моральной и психологической поддержке. При этом некоторые люди испытывают страх при виде любых или почти всех насекомых. Кто-то же реагирует избирательно - например, на пчел (апифобия), муравьев (мирмекофобия), пауков (арахнофобия), бабочек (лепидоптерофобия) и так далее.

По данным организаторов, "Инсектофобия" является самой большой такой передвижной выставкой в Германии. Всего в экспозиции представлено около пятисот пауков и других насекомых - вроде чилийского розового птицееда на первой фотографии, обитающих в разных странах и на разных континентах. 

Смотрите также: 

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Для начала посмотрим на этот рисунок - саму бабочку 2021 года в Германии и гусеницу, давшую этой бабочке название - медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja).

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Днем эти ночные бабочки хорошо маскируются - спят, сложив крылья.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    В случае опасности крылья они очень быстро раскрывают и тем самым пугают птиц или других своих врагов, демонстрируя необычный яркий окрас.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Интересно, что у каждой особи этих бабочек - индивидуальный рисунок верхней стороны крыльев.

  • Гусеница бабочки медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Вот, собственно, и та самая гусеница, которая позже превратится в мотылька. Питаются гусеницы листьями разных растений - от малины и вереска до яблони и сливы.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    В свою очередь, у бабочек даже не развит хоботок, то есть они вообще не могут потреблять нектар или что-то еще и живут за счет энергии, накопленной гусеницей.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Эти бабочки широко распространены на всей территории Европы, а также в других регионах мира - например, на Дальнем Востоке, в Китае и Северной Америке.

    Автор: Максим Нелюбин


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