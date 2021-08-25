Где в Германии чая пьют больше, чем в Англии и Турции

Жители региона Восточная Фризия на севере Германии выпивают по 300 литров черного чая в год и признаны мировыми рекордсменами.
Эмден • Чай немцы любят. Однако в среднем по стране на одного жителя приходится около 28 литров в год - ничего примечательно. В то время как остфризцы (жители Восточной Фризии) выпивают по 300 литров ежегодно. Этот показатель и позволил попасть им в мировые лидеры, опередив (по литрам!) Турцию и Ливию. И это на 100 литров больше, чем выпивают в год британцы.
Факт был официально подтвержден на этой неделе Институтом рекордов Германии (Rekord-Institut für Deutschland). Институт RID регистрирует разные такие достижения в ФРГ, Австрии и Швейцарии и является своего рода немецким вариантом Книги рекордов Гиннесса. Специалисты института, рассматривая заявку, в частности, опирались на данные статистических ведомств Германии и Великобритании, а также немецкого отраслевого объединения производителей и импортеров чая. Сертификаты были выданы на немецком языке и региональном диалекте - нижненемецком.
Председатель коммунального объединения Восточной Фризии Рико Мекленбург с дипломом RID о признании жителей региона мировыми чайными рекордсменами, 25 августа
Чай остфризцы, всего в регионе проживает 475 тысяч человек, любят пить крепкий, используя для заварки специальную смесь из нескольких сортов черного чая на основе ассамского, с леденцовым сахаром и сливками. Чашек по шесть в день - не меньше. Пьют чай в Восточной Фризии в течение всего дня, однако традиционной считается церемония между обедом и ужином, когда к чаю подаются пышные горячие вафли. В церемонии используется традиционный фарфор, как на первой фотографии, разработнанный в свое время немецкими мануфактурами специально для этого региона.
Почему именно в этой части Германии так любят чай? Традиция - многовековая. Чай сюда первыми привезли голландцы в начале XVII века. В XIX веке немец Йоханн Бюнтинг (Johann Bünting), торговавший так называемыми колониальными товарами (табаком, кофе, чаем), придумал ту самую "остфризскую смесь" (Ostfriesentee).
Кроме того, на севере Германии - не самый мягкий климат: здесь холодно, часто бушуют ветры, идут дожди. Чай же, как говорят, способен согреть и тело, и душу. Так или иначе, а остфризская чайная церемония в 2016 была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Если верить статистике, в целом немцы отдают предпочтение черному чаю, а на втором месте по популярности - зеленый. 60 процентов жителей Германии заваривают листовой чай и не пользуются чайными пакетиками. Черный чай здесь любят пить с сахаром и лимоном. Хотя, как мы помним, остфризцы-чемпионы предпочитают леденцовый сахар и сливки.
Смотрите также:
В голландско-немецком фильме "Дыхание моря" режиссер Питер-Рим де Крон запечатлел жизнь Ваттового моря и обитателей его вод и берегов в ритме приливов и отливов.
Постоянными гостями этого немецкого острова были три президента Германии. Один из них даже женился в здешней церкви.
В нашей подборке - Зюльт, Рюген, Хиддензе, Йюст, Боркум, Санкт-Петер-Ординг, Узедом, Амрум, Тиммендорфер-Штранд и Преров. Порядок - произвольный.
Рюген, Зюльт, Узедом, Гельголанд… В Балтийском и Северном морях насчитывается около 80 немецких островов. Представляем самые известные и популярные.
Последний раз морскую лисицу в немецких прибрежных водах Северного моря видели сорок лет назад. Впрочем, эта информация как раз устарела.
В Германии насчитывается около 220 маяков - на побережье, островах, озерах и даже прудах. Предлагаем нерепрезентативно-субъективную подборку самых красивых и романтичных.
Этот остров в Северном море в 2019 году вошел в тройку самых любимых немецких островов по версии сайта travelbook.de - после Боркума и Рюгена.