 Где в Германии чая пьют больше, чем в Англии и Турции | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.08.2021

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По Германии

Где в Германии чая пьют больше, чем в Англии и Турции

Жители региона Восточная Фризия на севере Германии выпивают по 300 литров черного чая в год и признаны мировыми рекордсменами.

Части традиционного восточно-фризского чайного сервиза

Эмден • Чай немцы любят. Однако в среднем по стране на одного жителя приходится около 28 литров в год - ничего примечательно. В то время как остфризцы (жители Восточной Фризии) выпивают по 300 литров ежегодно. Этот показатель и позволил попасть им в мировые лидеры, опередив (по литрам!) Турцию и Ливию. И это на 100 литров больше, чем выпивают в год британцы. 

Факт был официально подтвержден на этой неделе Институтом рекордов Германии (Rekord-Institut für Deutschland). Институт RID регистрирует разные такие достижения в ФРГ, Австрии и Швейцарии и является своего рода немецким вариантом Книги рекордов Гиннесса. Специалисты института, рассматривая заявку, в частности, опирались на данные статистических ведомств Германии и Великобритании, а также немецкого отраслевого объединения производителей и импортеров чая. Сертификаты были выданы на немецком языке и региональном диалекте - нижненемецком. 

Председатель коммунального объединения Восточной Фризии Рико Мекленбург с дипломом RID о признании жителей региона мировыми чайными рекордсменами, 25 августа

Председатель коммунального объединения Восточной Фризии Рико Мекленбург с дипломом RID о признании жителей региона мировыми чайными рекордсменами, 25 августа

Чай остфризцы, всего в регионе проживает 475 тысяч человек, любят пить крепкий, используя для заварки специальную смесь из нескольких сортов черного чая на основе ассамского, с леденцовым сахаром и сливками. Чашек по шесть в день - не меньше. Пьют чай в Восточной Фризии в течение всего дня, однако традиционной считается церемония между обедом и ужином, когда к чаю подаются пышные горячие вафли. В церемонии используется традиционный фарфор, как на первой фотографии, разработнанный в свое время немецкими мануфактурами специально для этого региона.

Восточная Фризия - самый чайный регион Германии

Почему именно в этой части Германии так любят чай? Традиция - многовековая. Чай сюда первыми привезли голландцы в начале XVII века. В XIX веке немец Йоханн Бюнтинг (Johann Bünting), торговавший так называемыми колониальными товарами (табаком, кофе, чаем), придумал ту самую "остфризскую смесь" (Ostfriesentee).

Остфризский чай, сливки и леденцовый сахар на дне традицонной чашки

Остфризский чай, сливки и леденцовый сахар на дне традицонной чашки

Кроме того, на севере Германии - не самый мягкий климат: здесь холодно, часто бушуют ветры, идут дожди. Чай же, как говорят, способен согреть и тело, и душу. Так или иначе, а остфризская чайная церемония в 2016 была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.   

Если верить статистике, в целом немцы отдают предпочтение черному чаю, а на втором месте по популярности - зеленый. 60 процентов жителей Германии заваривают листовой чай и не пользуются чайными пакетиками. Черный чай здесь любят пить с сахаром и лимоном. Хотя, как мы помним, остфризцы-чемпионы предпочитают леденцовый сахар и сливки.

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  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

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  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

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  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

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  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    Автор этого рисунка 1790 года - саксонский живописец Иоганн Фридрих Нагель. Павильон, окруженный фруктовыми деревьями, служил не только для украшения парка Сан-Суси. Иногда здесь устраивали праздники, для которых он был своего рода экзотической декорацией - окном в страну земного рая, каким тогда представляли далекий и загадочный Китай. Для праздников рядом соорудили небольшую кухню.

  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

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  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    Эта фотография Китайского чайного домика сделана во время одной из Потсдамских дворцовых ночей. Фонд прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга проводит их с 1997 года. В празднике участвует около 450 артистов. Из-за большого интереса число посетителей ограничено. Продают около 30 тысяч билетов. Вырученные средства поступают на реставрацию здешних памятников.

  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    Китайским домиком и кухней дело в Потсдаме не ограничилось. Ознакомившись с трудами шотландского зодчего и путешественника Уильяма Чеймберса о китайской архитектуре, Фридрих Великий решил построить на окраине парка Сан-Суси здание в стиле пагод - "Дом с драконами" (Drachenhaus). Место было выбрано на склоне холма Клаусберг около королевского виноградника.

  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    Идею монарха осуществили в 1770-1772 годах. Проект разработал Карл фон Гонтард по изображению пагоды в окрестностях города Гуанчжоу. Драконов создали, воспользовавшись эскизами Чеймберса для пагоды в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне. По замыслу Фридриха Великого, здесь должен был поселиться придворный виноградарь, но тот не захотел. Здание долгое время пустовало.

  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    Сейчас здесь работает ресторан, есть уютная летняя терраса - хорошее место, чтобы немного отдохнуть после прогулки по парку Сан-Суси перед посещением других достопримечательностей Потсдама.

    Автор: Максим Нелюбин


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