 Фотографии Ваттового моря. Дыхание захватывает! | Информация о Германии и советы туристам | DW | 17.08.2021

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По Германии

Фотографии Ваттового моря. Дыхание захватывает!

В голландско-немецком фильме "Дыхание моря" режиссер Питер-Рим де Крон запечатлел жизнь Ваттового моря и обитателей его вод и берегов в ритме приливов и отливов.

  • Кадр из фильма режиссера Питера-Рима де Крона посвящен Ваттовому морю

    Чем дышит Ваттовое море

    Фильм-элегия режиссера Питера-Рима де Крона посвящен Ваттовому морю - прибрежному мелководью Северного моря, простирающемуся на 10 тысяч квадратных километров в Нидерландах, Германии и Дании. Часть Ваттового моря включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фото запечатлены руины пристани в Эквардерхёрне (Eckwarderhörne) на немецком полуострове Бутьядингене (Butjadingen).

  • Фильм Silence of the Tides (то есть Молчание приливов и отливов). Кадры

    Чем дышит Ваттовое море

    Фильм, английское название которого "Silence of the Tides" (то есть "Молчание приливов и отливов") обходится без комментариев за кадром. Это визуальное повествование о том, как ритм приливов и отливов определяет жизнь у моря.

  • Не только приливы и отливы, но и череда времен года определяет вид Ваттового моря. Так неуютно оно выглядит порой.

    Чем дышит Ваттовое море

    Не только приливы и отливы, но и череда времен года определяет вид Ваттового моря. Так неуютно и таинственно оно выглядит порой.

  • На этом кадре видно, как в сумерках собирают мидии.

    Чем дышит Ваттовое море

    День сменяет ночь, в зависимости от освещения море выглядит то ласковым, то неприступным. На этом кадре видно, как в сумерках собирают мидии.

  • Птицы - один из главных обитателей побережья Ваттового моря.

    Чем дышит Ваттовое море

    Птицы - один из главных обитателей побережья Ваттового моря. Кроме постоянных пернатых "жителей" этого региона здесь ежегодно останавливается до 10 миллионов перелетных птиц.

  • В хорошую погоду заниматься йогой на побережье - одно удовольствие!

    Чем дышит Ваттовое море

    В хорошую погоду заниматься йогой на побережье - одно удовольствие!

  • Карабкаться по валунам доставляет этим детям особое удовольствие. Жаль только, что родители уже зовут домой.

    Чем дышит Ваттовое море

    Карабкаться по валунам доставляет этим детям особое удовольствие. Жаль только, что родители уже зовут домой.

  • На фото – один из военных пилотов.

    Чем дышит Ваттовое море

    В какой-то момент идиллическую картину ровно дышащего моря нарушает грохот канонады, по берегу проезжают бронетранспортеры, а в воздухе выделывают петли военные самолеты. Это проходят учения нидерландской армии. На фото - один из военных пилотов.

  • У моря живут люди. В фильме они празднуют рождение детей, прощаются с усопшими, пасут скот, сидят у костра или музицируют, как на этом фото.

    Чем дышит Ваттовое море

    У моря живут люди. В фильме они празднуют рождение детей, прощаются с усопшими, пасут скот, сидят у костра или музицируют, как на этом фото.

  • Одна из героинь фильма – органистка.

    Чем дышит Ваттовое море

    Одна из героинь фильма - органистка. Зритель не видит ее лица, все внимание обращено на ее руки. Музыка органично вписывается в визуальное повествование, то подчеркивая холод и неприступность моря, то воспевая его как источник жизни.

  • Еще один герой документальной ленты – местный почтальон, такой же недружелюбный с виду, как и Ваттовое море зимой.

    Чем дышит Ваттовое море

    Еще один герой документальной ленты - местный почтальон, такой же недружелюбный с виду, как и Ваттовое море зимой.

  • Почтальон развозит почту в таком вот фургоне по железной дороге, расположенной на самом берегу Ваттового моря.

    Чем дышит Ваттовое море

    Он развозит почту в таком вот фургоне по железной дороге, расположенной на самом берегу Ваттового моря.

    Автор: Ольга Солонарь


  • Кадр из фильма режиссера Питера-Рима де Крона посвящен Ваттовому морю

    Чем дышит Ваттовое море

    Фильм-элегия режиссера Питера-Рима де Крона посвящен Ваттовому морю - прибрежному мелководью Северного моря, простирающемуся на 10 тысяч квадратных километров в Нидерландах, Германии и Дании. Часть Ваттового моря включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фото запечатлены руины пристани в Эквардерхёрне (Eckwarderhörne) на немецком полуострове Бутьядингене (Butjadingen).

  • Фильм Silence of the Tides (то есть Молчание приливов и отливов). Кадры

    Чем дышит Ваттовое море

    Фильм, английское название которого "Silence of the Tides" (то есть "Молчание приливов и отливов") обходится без комментариев за кадром. Это визуальное повествование о том, как ритм приливов и отливов определяет жизнь у моря.

  • Не только приливы и отливы, но и череда времен года определяет вид Ваттового моря. Так неуютно оно выглядит порой.

    Чем дышит Ваттовое море

    Не только приливы и отливы, но и череда времен года определяет вид Ваттового моря. Так неуютно и таинственно оно выглядит порой.

  • На этом кадре видно, как в сумерках собирают мидии.

    Чем дышит Ваттовое море

    День сменяет ночь, в зависимости от освещения море выглядит то ласковым, то неприступным. На этом кадре видно, как в сумерках собирают мидии.

  • Птицы - один из главных обитателей побережья Ваттового моря.

    Чем дышит Ваттовое море

    Птицы - один из главных обитателей побережья Ваттового моря. Кроме постоянных пернатых "жителей" этого региона здесь ежегодно останавливается до 10 миллионов перелетных птиц.

  • В хорошую погоду заниматься йогой на побережье - одно удовольствие!

    Чем дышит Ваттовое море

    В хорошую погоду заниматься йогой на побережье - одно удовольствие!

  • Карабкаться по валунам доставляет этим детям особое удовольствие. Жаль только, что родители уже зовут домой.

    Чем дышит Ваттовое море

    Карабкаться по валунам доставляет этим детям особое удовольствие. Жаль только, что родители уже зовут домой.

  • На фото – один из военных пилотов.

    Чем дышит Ваттовое море

    В какой-то момент идиллическую картину ровно дышащего моря нарушает грохот канонады, по берегу проезжают бронетранспортеры, а в воздухе выделывают петли военные самолеты. Это проходят учения нидерландской армии. На фото - один из военных пилотов.

  • У моря живут люди. В фильме они празднуют рождение детей, прощаются с усопшими, пасут скот, сидят у костра или музицируют, как на этом фото.

    Чем дышит Ваттовое море

    У моря живут люди. В фильме они празднуют рождение детей, прощаются с усопшими, пасут скот, сидят у костра или музицируют, как на этом фото.

  • Одна из героинь фильма – органистка.

    Чем дышит Ваттовое море

    Одна из героинь фильма - органистка. Зритель не видит ее лица, все внимание обращено на ее руки. Музыка органично вписывается в визуальное повествование, то подчеркивая холод и неприступность моря, то воспевая его как источник жизни.

  • Еще один герой документальной ленты – местный почтальон, такой же недружелюбный с виду, как и Ваттовое море зимой.

    Чем дышит Ваттовое море

    Еще один герой документальной ленты - местный почтальон, такой же недружелюбный с виду, как и Ваттовое море зимой.

  • Почтальон развозит почту в таком вот фургоне по железной дороге, расположенной на самом берегу Ваттового моря.

    Чем дышит Ваттовое море

    Он развозит почту в таком вот фургоне по железной дороге, расположенной на самом берегу Ваттового моря.

    Автор: Ольга Солонарь


  

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