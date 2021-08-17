Фотографии Ваттового моря. Дыхание захватывает!

Ваттовое море: почему Google посвятил ему свой дудл

Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи", чем и занимаются здесь туристы по время отливов. Ваттовое море - 12 лет в списке Всемирного наследия.