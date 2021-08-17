Фотографии Ваттового моря. Дыхание захватывает!

В голландско-немецком фильме "Дыхание моря" режиссер Питер-Рим де Крон запечатлел жизнь Ваттового моря и обитателей его вод и берегов в ритме приливов и отливов.
Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Германии.
Постоянными гостями этого немецкого острова были три президента Германии. Один из них даже женился в здешней церкви.
На фотографии - один из живописных и романтических закатов нынешней осени около немецкого морского курорта Санкт-Петер-Ординг.
Эта фотография была сделана на фризском острове Нордернай около побережья Нижней Саксонии.
Йюст - один из шести немецких островов Северного моря, полностью свободных или почти свободных от автомобилей.