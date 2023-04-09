Где в Германии больше всего дачных участков

Дачных участков в Германии больше, чем в любой другой европейской стране: около 900 тысяч. DW знакомит с рейтингом их популярности.

Дачные участки в Германии становятся все популярнее. Эксперты отмечают, что рост интереса к ним пришелся на пандемию и постпандемийное время. Спрос растет, а вместе с ним - и очереди на новые или освободившиеся участки. Но где их больше всего в Германии? Строительно-хозяйственная сеть супермаркетов Toom, включающая в себя более 330 магазинов по всей стране, проанализировала данные и составила рейтинг городов и регионов с самым большим количеством земельных и дачных участков.

Его результаты опубликованы в онлайн-журнале для дома, сада и жилья myHOMEBOOK . Эксперты сравнивали количество дачных товариществ и участков, их площадь, а также арендную плату в 15 крупнейших городах Германии.

Лидирует Лейпциг

Всего в 15 крупных городах Германии насчитывается 270 438 участков. Больше всего их в Лейпциге - 32 тысячи. Ни в одном другом городе ФРГ нет столько земельных участков по отношению к количеству жителей.

Дачные участки в Германии становятся все популярнее Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

Но это не единственная причина, по которой Лейпциг занял первую строчку рейтинга: здесь также можно арендовать самые дешевые участки. Средняя цена аренды составляет 0,12 евро за квадратный метр.

В соседнем Дрездене она значительно выше - 0,60 евро за квадратный метр. А дороже всего аренда в баварском Нюрнберге - 0,71 евро за квадратный метр.

Ганзейский город Бремен на второй позиции

Несмотря на то, что по количеству приусадебных участков Бремен занимает четвертое место (их в городе насчитали 17 тысяч), в общем рейтинге он продвинулся на вторую позицию. Свою роль сыграла арендная цена. В среднем она составила 0,18 евро за квадратный метр, уступив лишь Лейпцигу.

Помимо низких цен учитывалась и площадь участков. Средняя величина дачных участков в Бремене составила 612 квадратных метров. По этому параметру город уступает только Ганноверу со средней площадью участков в 1000 квадратных метров и Франкфурту-на-Майне - 696 квадратных метров. В Лейпциге средний размер участка - 300 квадратных метров, что вдвое меньше, чем во Франкфурте-на-Майне.

Третье место - у Франкфурта-на-Майне

Немцы любят выращивать на дачах цветы Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Финансовый центр Германии Франкфурт-на-Майне более известен своими банками, нежели зелеными оазисами, но все же занимает третье место в рейтинге Toom. В городе насчитывается около 15 600 участков, что составляет примерно 21 участок на 10 тысяч жителей. Земельные и дачные участки занимают около четырех процентов площади города.

Берлин - не столица дачных участков

Из 15 городов, участвовавших в рейтинге, в Берлине больше всего приусадебных участков - 66 тысяч. Тем не менее, столица занимает лишь седьмое место, поскольку учитывается количество жителей. В Берлине на каждые 10 тысяч населения приходится всего 17 участков. Для сравнения - в Лейпциге их 52.

Дачные участки под Берлином Фото: Schoening/picture alliance

Однако Берлин лидирует по количеству садовых товариществ - их почти тысяча. Тем не менее, если это число сопоставить с числом жителей, то в столице на 10 тысяч человек приходится всего три товарищества. В Дрездене их шесть, а в Лейпциге - четыре.

Отстают города на юге и в Северном Рейне-Вестфалии

Значительно хуже показатели во многих городах Баварии, Баден-Вюртемберга и Северного Рейна-Вестфалии. Меньше всего участков в Штутгарте - 3 тысячи. Исходя из количества жителей, это составляет всего пять участков на 10 тысяч населения. В Мюнхене средняя площадь участков составляет 301 кв. м, в Штутгарте - 367 кв. м, а в Дуйсбурге - 314.

Города Баварии, Северного Рейна-Вестфалии и Баден-Вюртемберга также находятся в нижней трети по количеству садовых товариществ. В Штутгарте их всего 40, в Нюрнберге - 49, (всего одно товарищество на каждые 10 тысяч жителей). Такие же показатели в Кельне и в Мюнхене.

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