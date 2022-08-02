 G7 изучает способы ограничения нефтяных доходов России | Новости из Германии о России | DW | 02.08.2022

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Россия

G7 изучает способы ограничения нефтяных доходов России

Страны "большой семерки" рассматривают введение запрета на услуги по транспортировке российской нефти, если она закупается по цене выше предельной, говорится в заявлении глав МИД.

Нефтяные станки-качалки

Страны "большой семерки" (G7) хотят помешать России извлечь выгоду из высоких цен на энергоносители вследствие развязанной ею войны против Украины. Для этого рассматриваются все варианты, в том числе введение полного запрета на транспортировку нефти из РФ, если она будет приобретаться выше согласованной цены, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, опубликованном во вторник, 2 августа.

"Мы продолжаем рассматривать ряд подходов, включая варианты полного запрета всех услуг, позволяющих транспортировать по морю российскую нефть и нефтепродукты по всему миру, за исключением случаев, когда эта нефть закупается либо по цене, которая будет согласована в консультациях с международными партнерами, либо - по еще более низкой цене", - сказано в документе.

G7 стремится обеспечить доступ к энергорынку РФ "наиболее уязвимых стран"

Главы МИД стран "Группы семи" отмечают, что наряду с этим рассматриваются механизмы, которые позволят сохранить доступ "наиболее уязвимых стран" к энергетическому рынку России.

Идея введения предельных цен на российскую нефть была выдвинута на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны "большой семерки" намерены ограничить доходы Москвы от продажи нефти. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) называл план "семерки" "очень амбициозным" и требующим дальнейшей проработки.

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