ФСБ сообщила об операции против распространителей нелегального оружия

Федеральная служба безопасности России провела масштабную спецоперацию в 21 регионе России в целях борьбы с нелегальным оборотом оружия. Как сообщили в понедельник, 19 апреля, в Центре общественных связей ФСБ, задержаны 55 человек, занимавшихся нелегальным оружием, закрыты 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
По данным спецслужбы, операция проводилась в Москве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях.
В ходе спецоперации из незаконного оборота изъяты 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 3 пулемета, 6 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 108 винтовок, карабинов и ружей, 93 пистолета и револьвера. Кроме того, спецслужбой обнаружены 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат, 2 минометные мины, около 8 тысяч патронов, основные части и комплектующие оружия, 7,5 кг взрывчатых веществ, 57 приспособлений для бесшумной стрельбы.
Это уже вторая подобная спецоперация с начала года, о которой сообщила ФСБ. Так, в минувшем марте говорилось о задержании 72 человек, причастных к переделке оружия в 28 регионах. Тогда из незаконного оборота была изъята 251 единица огнестрельного оружия, а также 80 кг взрывчатых веществ.
Смотрите также:
-
Почему в Испании сохранилось много советского оружия
От винтовок до истребителей
Сегодня советское оружие в Испании разбросано по музеям и хранится в воинских частях страны. В 1930-е оно поставлялось по морю правительству Народного фронта, воевавшему с генералом Франсиско Франко. По данным Госархива Испании, СССР поставил 648 самолетов, более 400 единиц бронетехники, 1200 артиллерийских орудий, 4 торпедных катера, 340 минометов, 20,5 тысячи пулеметов и 500 тысяч винтовок.
-
Почему в Испании сохранилось много советского оружия
На службе Франко
Все уцелевшое в ходе боев оружие в итоге оказалось в руках франкистов и использовалось ими долгие годы. После Второй мировой войны на Западе настороженно относились к режиму Франко и оружия ему не продавали, так что советские трофеи стали для него хорошим подспорьем. Дольше всего в строю оставались советские танки. В качестве учебных машин испанцы пользовались ими до начала 1970-х годов.
-
Почему в Испании сохранилось много советского оружия
"Курносые" самолеты и пилоты
Самолет И-15, образец которого выставлен в мадридском музее авиации, прозвали в Испании "чато" (курносый) - по форме передней части фюзеляжа, а также потому, что пилотировавшие их русские представлялись испанцам курносыми. И-15 считался очень маневренным истребителем. Именно на нем летом 1937 года лейтенант Михаил Якушин впервые в истории авиации сбил бомбардировщик противника в ночном бою.
-
Почему в Испании сохранилось много советского оружия
И "муха", и "крыса"
Истребитель И-16 республиканцы называли "моска" (муха), а франкисты - "рата" (крыса). После Гражданской войны порядка 130 трофейных советских самолетов, включая И-16, оказались в испанских ВВС и оставались на вооружении до середины 1950-х годов. Этот экспонат музея авиации находится в рабочем состоянии и время от времени поднимается в воздух.
-
Почему в Испании сохранилось много советского оружия
"Броня крепка, и танки наши быстры"
Испания стала первым местом боевого применения Т-26, созданного в СССР в 1933 году на основе английского танка Vickers. Т-26 участвовал в боях за Мадрид, на реке Эбро и в других сражениях войны. На вооружении испанской армии он находился три десятилетия. Сегодня в стране сохранилось более 20 этих танков. Один из них стоит у плаца механизированной дивизии "Сан-Марсиаль" под Мадридом.
-
Почему в Испании сохранилось много советского оружия
Сколько стоит угнать танк
СССР поставил в Испанию около 300 танков Т-26. Но скоро часть из них оказалась у Франко. Танк настолько понравился генералу, что он установил награду в 500 песет (свой месячный оклад) за каждый угнанный у республиканцев Т-26. В мадридском музее бронетехники стоит одна из краденых машин. Передняя часть башни раскрашена в цвета франкистского флага - чтобы "свои" не приняли танк за республиканский.
-
Почему в Испании сохранилось много советского оружия
Республиканцы любили бронемашины
Танки, по воспоминанию советских советников, ополченцы-республиканцы осваивали плохо и плохо на них воевали. Другое дело бронемашины! Ведь их использование особой подготовки не требовало. Броневики частично поставляли из СССР, а частично собирали на военном заводе в Валенсии - на базе автомобиля ЗИС-5. Испанский клон советского легкого броневика ФАИ выставлен в мадридском музее бронетехники.
-
Почему в Испании сохранилось много советского оружия
"Сорокопятка"
Знаменитые "сорокопятки" - 45-мм полуавтоматические противотанковые пушки - изготовлялись в СССР в 1930-е годы по лицензии немецкой фирмы Rheinmetall. В Испанию попали первые серийные образцы этого оружия, а трофейные "сорокопятки" долгие годы оставались на вооружении испанской армии. Одна из них до сих пор находится на территории расквартированного под Мадридом 12-го полка полевой артиллерии.
-
Почему в Испании сохранилось много советского оружия
"Максим" с инструктором
В Испанию было поставлено по разным данным от 3200 до 3750 пулеметов "Максим". Одним из инструкторов, обучавших испанцев стрельбе, был Александр Родимцев, впоследствии генерал - герой Сталинградской битвы. В своих мемуарах он описал "успешную" работу этого пулемета при отражении атаки франкистов под Мадридом. Пулеметное гнездо с "Максимом" воспроизведено частным военным музеем столицы.
-
Почему в Испании сохранилось много советского оружия
"Сковородки"
Ручной пулемет Дегтярева, пехотный (на фото) и танковый, образца 1928/29 годов, испанцы называли "сартен" (сковородка) - по форме его дискового магазина. Как рассказали DW в музее бронетехники, "сковородки", предназначенные в основном для стрельбы короткими очередями, в руках разгоряченных испанцев, норовивших сразу выпустить в ненавистного врага весь диск, порой перегревались и выходили из строя.
-
Почему в Испании сохранилось много советского оружия
"Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне"
Винтовку Мосина испанцы любили за безотказность и простоту устройства. Любят ее и сейчас - коллекционеры оружия, стрелки-спортсмены и охотники. Об этом DW рассказал Альфонсо Руис де Кастро (на фото), директор частного военного музея и оружейного магазина Soldiers в Мадриде. По его словам, большим спросом у коллекционеров пользуются и советские пистолеты, поставленные в свое время в Испанию.
-
Почему в Испании сохранилось много советского оружия
Наган и другие
Испания всегда была крупнейшим производителем револьверов и пистолетов. Большое количество этого оружия производилось в стране и в 1930-е годы. Тем не менее СССР тоже поставлял республиканцам стоявшие на вооружении в Красной армии револьверы "Наган", пистолеты "Маузер" и ТТ. Их прекрасно сохранившиеся образцы выставлены в частном музее Руиса де Кастро.
Автор: Виктор Черецкий, Мадрид