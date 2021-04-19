ФСБ сообщила об операции против распространителей нелегального оружия

Федеральная служба безопасности России провела масштабную спецоперацию в 21 регионе России в целях борьбы с нелегальным оборотом оружия. Как сообщили в понедельник, 19 апреля, в Центре общественных связей ФСБ, задержаны 55 человек, занимавшихся нелегальным оружием, закрыты 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

По данным спецслужбы, операция проводилась в Москве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях.

В ходе спецоперации из незаконного оборота изъяты 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 3 пулемета, 6 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 108 винтовок, карабинов и ружей, 93 пистолета и револьвера. Кроме того, спецслужбой обнаружены 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат, 2 минометные мины, около 8 тысяч патронов, основные части и комплектующие оружия, 7,5 кг взрывчатых веществ, 57 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Это уже вторая подобная спецоперация с начала года, о которой сообщила ФСБ. Так, в минувшем марте говорилось о задержании 72 человек, причастных к переделке оружия в 28 регионах. Тогда из незаконного оборота была изъята 251 единица огнестрельного оружия, а также 80 кг взрывчатых веществ.

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