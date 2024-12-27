  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПреступностьРоссия

ФСБ: Убиты террористы, планировавшие атаку в Москве

Даниил Сотников
27 декабря 2024 г.

По данным ФСБ, убитые планировали напасть на отделение полиции в Москве, используя газовые баллоны и взрывчатку.

https://p.dw.com/p/4ocGL
Здание ФСБ в Москве
Здание ФСБ в МосквеФото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила в пятницу, 27 декабря, что в Москве были убиты члены террористический организации, готовившие взрыв в одном из отделов полиции.

Участники ячейки международной террористической организации "Исламское государство" в Афганистане - "Вилаят Хорасан" были убиты при задержании, они готовили взрыв в одном из отделов полиции Москвы, говорится в пресс-релизе Центра общественных связей ФСБ РФ.

Убитые были "выходцам из Центральной Азии". По сообщению ведомства, "злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности", поскольку собирали сведения об отделе полиции, на который планировали напасть. "Присягнув на верность "Исламскому государству", приобрели автотранспортное средство и поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства", - заявили в ФСБ.

ФСБ возбудила уголовное дело

При задержании подозреваемые оказали сопротивление и были убиты ответным огнем, сообщили в спецслужбе. "В ходе следственных действий по месту проживания радикалов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части СВУ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - добавили в ФСБ. Сколько человек было убито не сообщается.

Следствие управления ФСБ России по Москве и Московской области возбудило уголовное дело по статьям о подготовке теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и об участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации, пояснили в ЦОС. 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Пожарные тушат огонь после теракта в красногорском "Крокус Сити Холле"

Самые громкие теракты последних лет в России

Самые громкие теракты последних лет в России

Фотогалерея DW напоминает о самых резонансных атаках террористов в России за последние годы.
Общество25 марта 2024 г.8 фото
external

Теракты в Махачкале и Дербенте: что произошло в Дагестане. Удары по Крыму: ответ Москвы. DW Новости

Теракты в Махачкале и Дербенте: что произошло в Дагестане. Удары по Крыму: ответ Москвы. DW Новости

Вспышка терроризма на Северном Кавказе. Кто стоит за вооруженными нападениями в Махачкале и Дербенте? По данным Национального антитеррористического центра, в Дербенте были обстреляны синагога и православная церковь, в тот же вечер произошла атака на храмы в Махачкале. Были убиты и ранены десятки людей. то на самом деле произошло и как оценивают происшествия на Северном Кавказе западные эксперты?
24 июня 2024 г.28:58 мин.
external

Атака на "Крокус": что знали в Кремле? Мобилизация с 25 лет в Украине: скольких призовут на ‎фронт

Атака на "Крокус": что знали в Кремле? Мобилизация с 25 лет в Украине: скольких призовут на ‎фронт

Власти США предупреждали Россию, что именно площадка "Крокус Сити Холл" может стать ‎потенциальной целью атаки, пишет издание The Washington Post со ссылкой на двух неназванных ‎американских чиновников. В Кремле продолжают искать "украинский след" в теракте, несмотря ‎на отсутствие доказательств. Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет: какие ‎последствия это будет иметь?‎
Терроризм3 апреля 2024 г.28:15 мин.