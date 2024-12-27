ФСБ: Убиты террористы, планировавшие атаку в Москве

По данным ФСБ, убитые планировали напасть на отделение полиции в Москве, используя газовые баллоны и взрывчатку.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила в пятницу, 27 декабря, что в Москве были убиты члены террористический организации, готовившие взрыв в одном из отделов полиции.

Участники ячейки международной террористической организации "Исламское государство" в Афганистане - "Вилаят Хорасан" были убиты при задержании, они готовили взрыв в одном из отделов полиции Москвы, говорится в пресс-релизе Центра общественных связей ФСБ РФ.

Убитые были "выходцам из Центральной Азии". По сообщению ведомства, "злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности", поскольку собирали сведения об отделе полиции, на который планировали напасть. "Присягнув на верность "Исламскому государству", приобрели автотранспортное средство и поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства", - заявили в ФСБ.

ФСБ возбудила уголовное дело

При задержании подозреваемые оказали сопротивление и были убиты ответным огнем, сообщили в спецслужбе. "В ходе следственных действий по месту проживания радикалов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части СВУ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - добавили в ФСБ. Сколько человек было убито не сообщается.

Следствие управления ФСБ России по Москве и Московской области возбудило уголовное дело по статьям о подготовке теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и об участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации, пояснили в ЦОС.