ФРГ и Украина провели совместную операцию против хакеров

Полицейские службы Германии и Украины при поддержке Европола, ФБР и Нидерландов провели обыски по делу действовавшей несколько лет международной хакерской группировки. Среди подозреваемых по делу есть и россияне.

Полицейские службы Германии и Украины провели совместную операцию против хакеров из группировки Double-Spider, ответственных за проведение масштабных кибератак с помощью программы-вымогателя DoppelPaymer. 28 февраля Земельное ведомство по уголовным делам (LKA) Северного Рейна - Вестфалии и Национальная полиция Украины при поддержке Европола, Полиции Нидерландов и Федерального бюро расследований (ФБР) США провели масштабную операцию в двух странах, сообщили в понедельник, 6 марта, немецкое ведомство в Дюссельдорфе и Европол.

Как заявили на пресс-конференции представители LKA, в этот день в Германии и Украине были проведены обыски, изъяты улики и допрошены подозреваемые. В этой связи имеются ордеры на арест трех человек, но их пока не удалось задержать, поскольку они находятся вне досягаемости европейских органов юстиции. Сообщается, что в нескольких преступлениях участвовали 41-летний россиянин и 32-летний мужчина, гражданство которого неизвестно. США объявили награду в размере 5 млн долларов за помощь в задержании россиянина, сообщили в LKA. Кроме того, выдан ордер на арест гражданки РФ, которая, предположительно, работала администратором преступной сети Double-Spider .

В свою очередь Европол сообщил о включении в список особо разыскиваемых в Европе людей по запросу Германии двух россиян - 31-летнего Игоря Гаршина и 41-летнего Игоря Турашева. По данным ведомства, оба могут проживать в Йошкар-Оле. Как отмечается в карточке Гаршина на сайте Европола, он принимал активное участие в кибератаках на немецкие компании, занимался слежкой, проникновением в системы и шифрованием данных пострадавших фирм. В свою очередь Турашев являлся администратором совершавшей атаки сети и является ключевым подозреваемым в кибератаках на немецкие компании, отмечается на сайте Европола.

В общей сложности следствию удалось выявить 11 подозреваемых, они проживают в Украине, Германии, России и Молдавии, сообщается далее.

Пострадали более 600 фирм, учреждений и граждан

По данным немецкой полиции, речь идет о "высокопрофессиональной" и действующей на международном уровне сети. Преступники нанесли ущерб более 600 фирмам, учреждениям и частным лицам. Только в Германии насчитывается не менее 37 пострадавших компаний, при этом имеется крайне высокое число неучтенных случаев, указывается в заявлении.

Среди пострадавших - университетская клиника в Дюссельдорфе, в отношении которой в сентябре 2020 года была совершена хакерская атака с помощью вируса-вымогателя DoppelPaymer. Доступ к 30 серверам был зашифрован, в результате погибла пациентка, находившаяся в тяжелом состоянии, которую не успели вовремя доставить в клинику на машине скорой помощи.

В 2021 году сеть Double-Spider среди прочего атаковала немецкую медиагруппу Funke и серверы властей округа Анхальт-Биттерфельд в Саксонии-Анхальт. Атаки происходили и в других странах: так, в США жертвы выплатили киберпреступникам не менее 40 млн евро в период с мая 2019 года по март 2021 года. Сеть также занимается отмыванием денег в криптовалютах, указали в Дюссельдорфе.

Обыски на западе ФРГ, в Киеве и Харькове

По словам руководителя отдела по борьбе с киберпреступностью LKA Дирка Кунце (Dirk Kunze), созданная в 2010 году хакерская группировка Double-Spider изначально занималась шантажом среди игроков в компьютерные игры, затем ее преступная деятельность распространилась на банковскую сферу. Первую крупную атаку члены банды совершили в 2020 году на британскую систему здравоохранения.

Одновременные обыски прошли у предполагаемых членов хакерской группировки в земле Северный Рейн-Вестфалия, Киеве и Харькове, сообщается на сайте Европола. В частности, в Германии проведен обыск у гражданина этой страны, который, по данным следствия, играл важную роль в группировке. В настоящее время проводится анализ изъятого оборудования, чтобы определить степень его причастности к преступлениям.

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