ФРГ и Индия углубляют сотрудничество, несмотря на разногласия по отношению к России

Германия и Индия намерены углублять сотрудничество, несмотря на разногласия из-за российской агрессии против Украины. Об этом заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник, 2 мая, после правительственных консультаций в Берлине, отметив, что обе страны стремятся к построению стратегического партнерства.

По словам Шлольца, Германия до 2030 года выделит 10 миллиардов евро на совместные проекты в сфере защиты климата и развития альтернативной энергетики. На встрече в Берлине было подписано всеобъемлющее соглашение по миграции, а также 14 деклараций о намерениях, в том числе о кооперации в производстве и использовании "зеленого" водорода.

Выступая перед прессой, Шольц и Моди особо выделяли темы, по которым у них нет разногласий. По этой причине индийская сторона не допустила вопросы журналистов, поскольку одно из главных разногласий – война в Украине. В то время как Шольц в очередной раз обвинил Россию в нарушении международного права и призвал Кремль немедленно прекратить войну и "бессмысленные убийства", Моди заявил, что у этой войны будут не победители, а лишь проигравшие. А также отметил, что из-за нее особенно пострадают развивающиеся страны, которые столкнутся с ростом цен, перебоями в поставках необходимых товаров.

Индия, которая в значительной степени использует российское оружие, с момента нападения России на Украину старается держаться нейтрально. В то время как западные страны постепенно отказываются от российского угля, нефти и газа, Индия увеличила закупки российской нефти, отчасти из-за крупных скидок, предоставленных Россией. Не критикуя Индию напрямую, Шольц призвал к более тесному сотрудничеству демократий мира. "Мы должны рассматривать демократию как дело человечества, которое нас объединяет и за которое мы несем ответственность", - сказал канцлер.

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