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Магазин фирмы DecathlonФото: Niviere David/abaca/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Сеть спорттоваров Decathlon хочет продать российский бизнес

Сергей Куприков
1 ч. назад

Decathlon надеется продать бизнес в России целиком. Минфин РФ потребует продажную скидку не менее 50% оценочной стоимости.

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Один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателей на свои российские активы. Об этом сообщает издание РБК в среду, 25 января, со ссылкой на источники в крупных торговых сетях и консалтинговых компаниях. По данным трех собеседников издания, Decathlon надеется продать бизнес в России целиком. Еще один источник утверждает, что компания готова отдельно продать свою недвижимость.

Decathlon  начала свой бизнес в России в 2006 году. Весной 2022 года там было 57 магазинов компании, теперь их осталось 28. Вскоре после начала войны в Украине сеть приостановила поставки товаров в Россию. По оценке главы аналитической компании INFOLine Ивана Федякова, российский бизнес Decathlon стоит 13-15 миллиардов рублей. По мнению аналитика, продать бизнес целиком в одни руки компании не удастся в силу того, что большая часть коммерческой недвижимости компании приходится на крупноформатные объекты - 20 гипермаркетов.

Как указывает РБК, для продажи бизнеса компании необходимо получить разрешение специальной подкомиссии Минфина РФ, которая требует, чтобы актив продавали со скидкой не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки.

В пресс-службе Decathlon отказались комментировать информацию о продаже бизнеса в России.

После российского вторжения в Украину из России ушли больше тысячи компаний. Одни из них заявили о приостановке работы, другие полностью свернули свой бизнес.

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