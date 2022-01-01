Франция сделала контрацептивы бесплатными для женщин до 25 лет

С субботы, 1 января, власти Франции сделали бесплатным доступ к контрацептивам для женщин в возрасте от 18 до 25 лет, расширив уже действующую программу для несовершеннолетних, которая направлена на предотвращение нежелательной беременности.

О расширении доступа к противозачаточным таблеткам, внутриматочным спиралям, контрацептивным пластырям и инъекциям было объявлено в сентябре 2021 года по результатам исследований, которые указали на то, что молодые женщины часто отказываются от использования противозачаточных средств по финансовым причинам. Согласно оценкам французских властей, программой смогут воспользоваться до трех миллионов женщин.

Начиная с 2022 года "система медицинского страхования будет покрывать стоимость контрацепции и связанных с ней процедур (ежегодная консультация с врачом или акушеркой и биологические тесты) без предварительной оплаты", говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Молодые женщины "очень уязвимы"

До сегодняшнего дня бесплатная контрацепция во Франции была доступна только для девушек до 18 лет, как это имеет место и в ряде других европейских стран, таких как Германия, Бельгия, Нидерланды и Норвегия. В Великобритании женщины всех возрастов имеют бесплатный доступ к контрацептивам.

"В возрасте от 18 до 25 лет женщины очень уязвимы, поскольку они лишаются многих прав несовершеннолетних и очень неустойчивы в экономическом плане", - сказала пресс-секретарь французской группы по защите прав женщин En Avant Tous Луиза Делавье, которую цитирует агентство AFP.

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