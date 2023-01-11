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На сегодня число продолжающих работать пожилых людей во Франции отнорсительно невелико. Фото: JMP/ABACA/picture alliance
ПолитикаФранция

Франция планирует поднять пенсионный возраст до 64 лет

Александра Иванова
1 ч. назад

Правительство Франции сообщило о планах к 2030 году повысить возраст выхода на пенсию на два года - до 64 лет. Профсоюзы призвали к масштабным протестам.

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Французские власти намерены повысить возраст выхода на пенсию в стране на два года - до 64 лет. Объявляя о подобных планах во вторник, 10 января, в Париже, премьер-министр Франции Элизабет Борн отметила, что цель реформы - обеспечить сбалансированную пенсионную систему в 2030 году.

Позволить имеющимся дефицитам и дальше разрастаться было бы "безответственно", добавила она. По прогнозам правительства, нехватка средств в пенсионном фонде Франции к тому времени может составить около 20 млрд евро. Проведя реформу пенсионной системы, президент страны Эмманюэль Макрон реализует одно из своих главных предвыборных обещаний.

Параллельно с повышением пенсионного возраста минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд должен быть увеличен до 43 лет. Это более быстрые темпы, чем планировалось до сих пор. При этом объем минимальной пенсии вырастет до 1200 евро в месяц.

Критика пенсионной реформы профсоюзами

Планы правительства повысить пенсионный возраст вызвали резкую критику со стороны профсоюзов. Подобный шаг "нанесет мощный удар по всем работающим" французам, предупредили они. По оценке профсоюзов, особенно болезненными планируемые изменения окажутся для тех, кто рано начал трудовую деятельность и чья ожидаемая продолжительность жизни ниже, чем в среднем во Франции. "Такая жесткая реформа не может быть оправдана ничем", - заявили профсоюзы.

"Если это самая важная реформа для Эмманюэля Макрона, то для нас это будет самой важной борьбой за права рабочих", - подчеркнул представитель профсоюза Force ouvrière Фредерик Суйо. Ожидается, что первые из организуемых профсоюзами массовых протестов состоятся во Франции уже на следующей неделе, с 16 января.

На данный момент число продолжающих работать пожилых людей во Франции относительно невелико. 

Критика пенсионной реформы политиками во Франции

Сторонники правопопулистской партии "Национальное объединение" также назвали пенсионную реформу "излишней", отметив, что у пенсионного фонда сейчас имеются солидные резервы. Левые политики также отвергают реформу, называя ее "несоциальной".

Если пенсионная реформа не получит большинства в парламенте, премьер-министр может воспользоваться параграфом 49.3 конституции, позволяющим принять закон без голосования в случае, если правительству не будет потом вынесен вотум недоверия.

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