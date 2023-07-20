Формирования Кадырова могут получить танки и самолеты

Благодаря принятому в Госдуме законопроекту армия Кадырова получает право вооружаться любой военной техникой. До сих пор подразделения главы Чечни располагали лишь легкой бронетехникой.

Подразделения главы Чечни Рамзана Кадырова, которые официально входят в состав Росгвардии, получат право брать на вооружение танки и самолеты. Это станет возможным благодаря законопроекту, единогласно принятому Госдумой сразу в трех чтениях, который разрешает Росгвардии иметь собственную тяжелую военную технику, сообщило "Агентство" в своем Telegram-канале вечером в среду, 19 июля.

До сих пор армия главы Чечни наравне с росгвардейцами располагала лишь легкой бронетехникой.

Принятый Госдумой документ еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент России Владимир Путин. Как отмечает "Агентство", законопроект, по сути, призван усилить структуру бывшего охранника Путина Виктора Золотова, но одновременно он может усилить и военизированные формирования, находящиеся под контролем Кадырова.

Армия Рамзана Кадырова

Основные силы Кадырова входят в состав Росгвардии, среди них - 141-й специальный моторизованный полк имени А. А. Кадырова, 249-й отдельный специальный моторизованный батальон "Юг", ОМОН "Ахмат-Грозный", СОБР "Ахмат", а также Нефтеполки №1 и №2. Аналитический проект Oryx подтверждает, что пока у этих подразделений нет тяжелой техники. При этом некоторая техника, в том числе израильского производства (легкая ударная машина Zibar MK2), имеется лишь у "кадыровцев", но не у других росгвардейцев.

Сейчас на вооружении у войск Кадырова есть БМП, БТРы, боевые бронированные машины, машины с противоминной защитой, бронеавтомобили, легкие ударное машины, пикапы и грузовики.

Мятеж ЧВК "Вагнер"

Решение усилить Росгвардию Кремль принял после мятежа ЧВК "Вагнер", в ходе которого наемники почти дошли до Москвы и остановились всего в 200 км от столицы. Через три дня после провала мятежа, 27 июня, глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что у Росгвардии появятся тяжелое вооружение и танки, и этот вопрос уже обсуждался с Путиным. Комментируя мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, Золотов заявил, что "Москву бы мятежники не взяли".

В ночь на 24 июня Пригожин начал "Марш справедливости" на Москву. Этому предшествовало заявление о том, что места дислокации его наемников были обстреляны силами Минобороны РФ. Министерство отвергло это обвинение. 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" зашли в Ростов-на-Дону, в том числе на танках, а также двигались по направлению к столице через Воронежскую и Липецкую области. Наемники за время продвижения уничтожили как минимум два боевых вертолета и самолет.

Менее чем через сутки после начала мятежа Пригожин развернул свои колонны. Это было сделано после переговоров с правителем Беларуси Александром Лукашенко. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Пригожин "уйдет в Беларусь".

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