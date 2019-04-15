 Ford подозревают в нарушениях при тестах с выхлопными газами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.04.2019

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Мир

Ford подозревают в нарушениях при тестах с выхлопными газами

Второй по величине автоконцерн США признал, что в отношении него проводится расследование. В Ford подчеркнули, что речь не идет о манипуляциях с софтом, как в случае с концерном VW.

Выхлопные трубы автомобиля

Второй по величине автоконцерн США Ford признал, что органы юстиции возбудили в отношении него уголовное дело по подозрению в нарушениях при проведении тестов на токсичность выхлопных газов. В письме, направленном биржевому регулятору в США в пятницу, 26 апреля, предприятие заверило власти в готовности к сотрудничеству.

Контекст

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В ФРГ разразился громкий скандал из-за тестов с выхлопными газами на людях и животных, которые финансировали Daimler, Volkswagen и BMW. Некоторым они напомнили трагическое прошлое страны. (29.01.2018)

В послании отмечается, что расследование пока находится на ранней стадии и предсказать его исход невозможно. В документе, однако, подчеркивается, что речь не идет об установке мошеннических модулей для манипуляции результатами тестов на выхлоп, как в случае с немецким автоконцерном Volkswagen (VW).

Внутреннее расследование

Ford еще в феврале сообщил о проведении внутреннего расследования: после того, как сотрудники компании заподозрили нарушения, Ford подключил внештатных экспертов и проинформировал власти США. Речь тогда шла о занижении данных сопротивления при дорожном движении, в результате чего информация о потреблении топлива также не соответствовала действительности.

Инвесторы спокойно отреагировали на сообщение Ford. На фоне обнародованных накануне вечером показателей концерна за минувший квартал, курс акций Ford вновь значительно вырос.

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    Автор: Григорий Аросев


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