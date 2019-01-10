Ford может продать свой бизнес в России, об этом заявили в самой компании в четверг, 10 января. Продажа доли в совместном предприятии с российской компанией Sollers может произойти в рамках реструктуризации всего европейского направления. Согласно официальным данным, в России работают четыре завода Ford Sollers.

По словам главы европейского филиала Ford Стивена Армстронга, произойдут "значимые изменения", в том числе возможна ликвидация заводов, сокращение тысяч сотрудников и пересмотр модельного ряда. "У компании были прибыльные периоды в Европе, но даже тогда не удавалось выйти на необходимые показатели", - добавил Армстронг.

Доля Ford на рынке в Европе падает много лет подряд

Доля Ford на европейском рынке снижается уже больше 10 лет подряд с 11 процентов в 2006 году до 6,4 процента в 2018. В настоящий момент в Европе в этой компании работают около 53 тысяч человек. В рамках реструктуризации Ford может довести свое сотрудничество с Volkswagen до стратегического альянса, который сконцентрируется на выпуске электромобилей и полностью самоуправляемых машин.

Решение по России может быть принято во втором квартале этого года. По данным российских СМИ, возможно прекращение выпуска автомобилей на заводах в Набережных Челнах и Всеволожске. Модели Fiesta, Focus, Mondeo и EcoSport могут уйти с российского рынка, либо стать импортными.

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