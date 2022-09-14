Фон дер Ляйен: Санкции против России отменят не скоро

России в обозримом будущем не стоит надеяться на отмену санкций, введенных против нее Европейским Союзом, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Я не хочу оставлять никаких сомнений в том, что санкции будут продолжительными. Ответственность за то, что российская экономика теряет связи, лежит на Москве. Это плата за выбранный Путиным путь смерти и уничтожения. Путин проиграет, Европа победит", - сказала фон дер Ляйен, выступая в среду, 14 сентября, перед депутатами Европарламента в Страсбурге с речью о положении ЕС.



Штрафные меры, введенные ЕС против России, глава Еврокомиссии назвала самыми суровыми в мире. Она отметила, что Европа с первого дня стояла на стороне Украины и останется на ее стороне и впредь. Европа помогла Украине, предоставив ей вооружения, финансовую поддержку и приняв украинских беженцев, указала Урсула фон дер Ляйен. "Команда Европа уже предоставила финансовую помощь в объеме 19 млрд евро", - сообщила она, отметив, что в этой помощи не учтены поставки вооружений.

Снижение цен на электроэнергию

Чтобы снизить финансовое бремя для жителей Европы на фоне энергетического кризиса, Урсула фон дер Ляйен выдвинула законопроект, предусматривающий перераспределение сверхдоходов энергетических компаний в пользу потребителей. "Наше предложение обеспечит странам-членам более 140 млрд евро для смягчения негативных последствий кризиса", - сообщила председатель Еврокомиссии.

В настоящее время цены на электроэнергию стремительно растут из-за высоких цен на газ. Производители дешевого электричества - из солнечной, ветряной, атомной энергии и угля - также имеют возможность продавать его по высоким ценам.

Законопроект, представленный фон дер Ляйен, предполагает, что компании, которые не производят электроэнергию из газа, должны отчислять в пользу государства сверхдоходы в размере от 180 евро за мегаватт/час. Средства, собранные в результате этих отчислений, позволят финансировать меры поддержки потребителей.

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