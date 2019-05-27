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FIAT

ARCHIV - 03.10.2014, Frankreich, Paris: Die Firmenschriftzüge der Autokonzerne Fiat Chrysler (o) und Renault. Der Autokonzern Fiat Chrysler schlägt eine Fusion mit Renault vor. Das teilte das Unternehmen am 27.05.2019 mit. Foto: Daniel Karmann/Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Fiat Chrysler и Renault могут образовать третий по величине автоконцерн мира 27.05.2019

Fiat Chrysler и Renault проверяют возможность слияния на паритетной основе. Руководство итальянско-американского автомобилестроителя направило предложение французскому конкуренту.
Euromaxxsendung 10.07.2017 Fiat 500

Всемирный слет фанатов Fiat 500 (видео) 14.07.2017

Каждый год, летом, владельцы этого культового автомобиля, изменившего итальянцев и ставшего, между прочим, прообразом "горбатого" "Запорожца", съезжаются в Италию. Репортаж DW.
ARCHIV 2012 **** Fiat cars under covers are seen at a dealership in Rome October 30, 2012. REUTERS/Alessandro Bianchi/File Photo © Reuters/A. Bianchi

Еврокомиссия расследует "дизельный скандал" в Италии 17.05.2017

В Германии обнаружили, что итальянские автомобили показывают неправильный уровень выхлопа. Еврокомиссия считает, что итальянские власти могут покрывать автопроизводителей.

ARCHIV 2012 **** Fiat cars under covers are seen at a dealership in Rome October 30, 2012. REUTERS/Alessandro Bianchi/File Photo © Reuters/A. Bianchi

Fiat Chrysler не хочет, чтобы его сравнивали с Volkswagen 13.01.2017

Fiat Chrysler подозревают в "дизельных махинациях", подобных тем, к которым прибегал Volkswagen. Однако тот, кто сравнивает эти две истории, "курил что-то нелегальное", заявил глава итальянско-американского концерна.
Renault Clios are presented on the Renault stand during the press days ahead of the opening of the Paris Motor Show on September 27, 2012 at the Porte de Versailles exhibition center in Paris. The event runs from September 29, to October 14, 2012. AFP PHOTO ERIC PIERMONT (Photo credit should read ERIC PIERMONT/AFP/GettyImages)

Французские власти начали расследование в отношении Renault 13.01.2017

Власти Франции заподозрили автоконцерн Renault в манипуляциях с показателями экологических тестов. Компания в свою очередь отрицает все обвинения.
Eine Sonde eines Gerätes zur Abgasuntersuchung für Dieselmotoren steckt im Auspuffrohr eines VW Golf 2.0 TDI (Baujahr 2012), fotografiert am 21.09.2015 in einer Werkstatt in Frankfurt (Oder) (Brandenburg). Im Skandal um manipulierte Abgastests muss VW die Notbremse ziehen. Vorerst wird der Verkauf von Diesel-Autos mit Vierzylinder-Motoren in den USA gestoppt. Ein Sprecher des Konzerns bestätigte heute entsprechende Medienberichte. Betroffen seien Modelle von VW und Audi. Die Wolfsburger hatten gestern eingeräumt, dass Abgaswerte von Diesel-Autos in den USA für Fahrzeugtests manipuliert worden waren. Foto: Patrick Pleul/dpa (recrop)

СМИ: Fiat подозревают в "дизельных" махинациях 22.04.2016

По данным Süddeutsche Zeitung, концерн Fiat использовал специальный софт для контроля выхлопов дизельных двигателей. Такая же программа устанавливалась на машины Volkswagen.
A Fiat 500 (L), Chrysler Town and Country minivan (C) and a Dodge Ram pickup outside of Chrysler?s unveiling of their 2010-2014 business plan at their headquarters in Auburn Hills, Michigan USA on 04 November 2009. EPA/JEFF KOWALSKY +++(c) dpa - Report+++

В США на 70 миллионов оштрафовали автоконцерн Fiat 10.12.2015

Штрафные санкции на автоконцерн наложены за предоставление неточной отчетности о безопасности автомобилей, сообщает американское транспортное ведомство.
21.10.2015 *** A trading post on the floor of the New York Stock Exchange is ready for Ferrari's IPO, Wednesday, Oct. 21, 2015. The parent company, mass-market carmaker Fiat Chrysler Automobiles, is floating shares under the stock name RACE. (AP Photo/Richard Drew)

Ferrari переезжает на биржу 21.10.2015

Легендарный производитель суперкаров взял курс на независимость. Но одной независимости в новую эпоху автомобилестроения, похоже, уже недостаточно.
Starbucks Coffee,Kaffee,Kaffeehauskette,Aussenansicht,London,Hauptstadt von England,UK,Grossbritannien,United Kingdom,Stadt,Stadtansicht,Strassenszene, 25.08.2011.

Представительства Starbucks и Fiat в ЕС должны вернуть налоги на 30 млн евро 21.10.2015

Вернуть налоги на сумму от 20 до 30 млн евро должны Starbucks и финансовое подразделение Fiat. По мнению Еврокомиссии, Нидерланды и Люксембург несправедливо предоставили им налоговые льготы.
A Fiat 500 (L), Chrysler Town and Country minivan (C) and a Dodge Ram pickup outside of Chrysler?s unveiling of their 2010-2014 business plan at their headquarters in Auburn Hills, Michigan USA on 04 November 2009. EPA/JEFF KOWALSKY +++(c) dpa - Report+++

Fiat Chrysler отзывает почти 86 тысяч автомобилей 15.08.2015

Американская компания заявила о неполадках в электронике, из-за которой мотор автомобиля может внезапно заглохнуть. Ремонт будет для владельцев машин бесплатным.
epa03881449 (FILE) A file photo dated 26 April 2012 showing a Jeep Grand Cherokee outside of Chrysler's Jefferson North Assembly in Detroit, Michigan, USA. Chrysler is seeking to become a publicly traded company again, according to a filing 23 September 2013 with the US Securities and Exchange Commission. The carmaker filed a registration statement with the government regulator, but did not specify the number of shares to be offered or price range for the offering, news reports said. Sergio Marchionne, chief executive of both Fiat and Chrysler, has said he expects the automaker would be able to conduct an initial public offering of stock before the end of 2013. However, the company likely would wait until early next year. Fiat owns 58.5 per cent of Chrysler, and the United Auto Workers (UAW) union healthcare trust fund owns the rest. The healthcare trust is selling all of the shares in the offering, and neither Chrysler nor Fiat will receive any proceeds from the sale, according to the filing. Fiat has been seeking to buy the trust's 41.5-per-cent stake to merge the two companies into a conglomerate that could compete with GM, Toyota Volkswagen and other major carmakers. However, a stock sale may delay a Fiat-Chrysler merger, Marchionne has said. EPA/JEFF KOWALSKY *** Local Caption *** 50688466

Chrysler отзывает 1,4 млн авто после хакерской атаки 24.07.2015

Из-за уязвимости программного обеспечения концерн Fiat Chryster отзывает в США 1,4 млн автомобилей. Хакерам удалось взломать защиту и дистанционно манипулировать автомобилем Jeep Cherokee.
ARCHIV 2014 *** epa04521039 An SRS Airbag logo is seen on the steering wheel of a Honda vehicle at the car maker headquarters' showroom in Tokyo, Japan, 09 December 2014. According to media reports, Japanese car maker Honda Motor Corp decided to expand its recall of cars equipped with defective airbags made by Takata Corp. The recall will affect around 13 million vehicles as Honda had already announced the recall of millions of cars in the United States. Honda has been a customer of Takata for 50 years and is the car maker most affected. EPA/FRANCK ROBICHON

Японская фирма объявила рекордную акцию по отзыву автомобилей 20.05.2015

Только в США отзывают 34 миллиона автомобилей из-за возможного дефекта подушек безопасности. Сколько машин акция охватит по всему миру, компания Takata пока пытается определить.
Das neue Elektroauto des Daimler-Konzerns, der smart electric drive, fährt am Donnerstag (14.06.2012) vor dem Brandenburger Tor in Berlin entlang. Der Elektrosmart kostet mit rund 23.000 Euro etwa 10.000 Euro mehr als die vergleichbare Benzin-Variante. Foto: Sebastian Kahnert dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Европейский авторынок растет устойчиво и весьма быстро 17.03.2015

Свежая статистика показала всплеск спроса на новые автомобили в бывших проблемных странах еврозоны, продолжающуюся экспансию немецких компаний и повышенный интерес к дорогим и к миниатюрным машинам.
epa04150701 Italian Culture Minister Dario Franceschini (L) and Brigadier General of the Carabinieri (Italian police) of Cultural Heritage Mariano Mossa (R) present the two paintings 'Fruits sur une table ou nature au petit chien' by French artist Paul Gauguin and 'La femme aux deux fauteuils' by French artist Pierre Bonnard, during a press conference in Rome, Italy, 02 April 2014. The two paintings were stolen in London in the seventies and worth several millions of euros, investigators said. EPA/CLAUDIO ONORATI pixel

В Италии нашли картины Гогена и Боннара, украденные в 1970 году 03.04.2014

Стоимость полотна Гогена, все это время висевшего на кухне рабочего концерна Fiat, оценивается во многие миллионы евро.
BERLIN - MAY 04: A Fiat logo on a keychain dangles next to the hood ornament of a Chrysler car in this photo illustration on May 4, 2009 in Berlin, Germany. According to media reports Chrysler is expected to sell most of its assets to Italian carmaker Fiat, and Fiat is also seeking a strategic investment in troubled German carmaker Opel, which is owned by GM. (Photo Illustration by Sean Gallup/Getty Images)

Fiat переименовывается и переезжает в Нидерланды 30.01.2014

Концерн Fiat отныне будет именоваться Fiat Chrysler Automobile, сообщил глава концерна Джон Элкан. Штаб-квартира Fiat Chrysler Automobile будет находиться в Нидерландах.
This publicity photo provided by Chrysler Group LLC shows the all-new 2014 Fiat 500L in Auburn Hills, Mich. The 500L is powered by a 160-horsepower turbocharged four-cylinder engine. There's a choice of manual or automatic six-speed transmissions. (AP Photo/Chrysler Group LLC)

Fiat и Chrysler: перспективный альянс или рискованная игра? 04.01.2014

Мировая автоиндустрия начала 2014 год с громкого события: Fiat приобретает полный контроль над Chrysler. Некоторые эксперты сомневаются в успехе союза. DW разбиралась в деталях.
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