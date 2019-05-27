Fiat Chrysler не хочет, чтобы его сравнивали с Volkswagen

Fiat Chrysler подозревают в "дизельных махинациях", подобных тем, к которым прибегал Volkswagen. Однако тот, кто сравнивает эти две истории, "курил что-то нелегальное", заявил глава итальянско-американского концерна.