Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Fiat Chrysler и Renault проверяют возможность слияния на паритетной основе. Руководство итальянско-американского автомобилестроителя направило предложение французскому конкуренту.
Каждый год, летом, владельцы этого культового автомобиля, изменившего итальянцев и ставшего, между прочим, прообразом "горбатого" "Запорожца", съезжаются в Италию. Репортаж DW.
В Германии обнаружили, что итальянские автомобили показывают неправильный уровень выхлопа. Еврокомиссия считает, что итальянские власти могут покрывать автопроизводителей.
Fiat Chrysler подозревают в "дизельных махинациях", подобных тем, к которым прибегал Volkswagen. Однако тот, кто сравнивает эти две истории, "курил что-то нелегальное", заявил глава итальянско-американского концерна.
Власти Франции заподозрили автоконцерн Renault в манипуляциях с показателями экологических тестов. Компания в свою очередь отрицает все обвинения.
По данным Süddeutsche Zeitung, концерн Fiat использовал специальный софт для контроля выхлопов дизельных двигателей. Такая же программа устанавливалась на машины Volkswagen.
Штрафные санкции на автоконцерн наложены за предоставление неточной отчетности о безопасности автомобилей, сообщает американское транспортное ведомство.
Легендарный производитель суперкаров взял курс на независимость. Но одной независимости в новую эпоху автомобилестроения, похоже, уже недостаточно.
Вернуть налоги на сумму от 20 до 30 млн евро должны Starbucks и финансовое подразделение Fiat. По мнению Еврокомиссии, Нидерланды и Люксембург несправедливо предоставили им налоговые льготы.
Американская компания заявила о неполадках в электронике, из-за которой мотор автомобиля может внезапно заглохнуть. Ремонт будет для владельцев машин бесплатным.
Из-за уязвимости программного обеспечения концерн Fiat Chryster отзывает в США 1,4 млн автомобилей. Хакерам удалось взломать защиту и дистанционно манипулировать автомобилем Jeep Cherokee.
Только в США отзывают 34 миллиона автомобилей из-за возможного дефекта подушек безопасности. Сколько машин акция охватит по всему миру, компания Takata пока пытается определить.
Свежая статистика показала всплеск спроса на новые автомобили в бывших проблемных странах еврозоны, продолжающуюся экспансию немецких компаний и повышенный интерес к дорогим и к миниатюрным машинам.
Стоимость полотна Гогена, все это время висевшего на кухне рабочего концерна Fiat, оценивается во многие миллионы евро.
Концерн Fiat отныне будет именоваться Fiat Chrysler Automobile, сообщил глава концерна Джон Элкан. Штаб-квартира Fiat Chrysler Automobile будет находиться в Нидерландах.
Мировая автоиндустрия начала 2014 год с громкого события: Fiat приобретает полный контроль над Chrysler. Некоторые эксперты сомневаются в успехе союза. DW разбиралась в деталях.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact