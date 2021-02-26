ФБР обещает 250 000 долларов за информацию о россиянине Килимнике

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в четверг, 25 февраля, объявило награду в 250 тысяч долларов (в пересчете - 205 тысяч евро) за информацию, которая приведет к аресту россиянина Константина Килимника. Уроженец советской Украины являлся помощником Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Федеральный суд округа Колумбия в июне 2018 года выдал ордер на арест Константина Килимника, после того как мужчине было вынесено обвинение в воспрепятствовании правосудию и сговоре с аналогичной целью. Согласно приговору, Килимник "умышленно пытался склонить другое лицо на свою сторону, используя коррупционные методы", с намерением предотвратить дачу показаний на судебном разбирательстве, сообщило вашингтонское отделение ФБР в Twitter.

Килимник выступал в качестве посредника с российскими и украинскими политиками и бизнесменами, отмечает бюро. По версии расследователей, Килимник связан с российской разведкой, "предположительно оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины".

Манафорт стал одним из первых осужденных в рамках расследования Мюллера

Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. Он стал одним из первых осужденных в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о связях штаба Трампа с Россией. В мае 2020 года Манафорт был отпущен из тюрьмы под домашний арест в связи с пандемией COVID-19, а в декабре помилован главой государства.

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