FAZ: разлад между Италией и Францией в ливийской политике вредит Европе

Немецкое издание FAZ опубликовало комментарий своего обозревателя Райнера Хермана (Rainer Hermann) о нынешней политике Евросоюза по отношению к Ливии. Эту политику, на его взгляд, нельзя назвать успешной из-за соперничества между Италией и Францией.

"Ливия важна для Европы. Хотя бы потому, что это транзитная страна для мигрантов из Африки. Кроме того, любым вакуумом власти в Ливии пытается воспользоваться "Исламское государство". Поэтому следовало бы ожидать, что Европа будет проводить ответственную политику по отношению к этой стране, охваченной гражданской войной.

Но это не так, и причиной тому - соперничество между Францией и Италией. Франция, экс-президент которой Николя Саркози сыграл бесславную роль в организации воздушных ударов по Ливии в 2011 году, сотрудничает с генералом Халифой Хафтаром, открыто выступающим против стремления международного сообщества к политическому урегулированию.

Генерал Хафтар с помощью Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта стремится к полному завоеванию Сирии военным путем. А президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает на то, что Хафтар будет учитывать французские интересы - такие, как добыча нефти.

Италия, в свою очередь, поддерживает признанное международным сообществом временное Правительство национального согласия Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем и укрепляет ливийскую береговую охрану.

Этот разлад не идет на пользу Европе. Поэтому Берлину стоило бы воспользоваться возможностью продемонстрировать руководящую роль в ливийской политике. Не в последнюю очередь - в собственных интересах".

Автор: Райнер Херман, обозреватель DW

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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