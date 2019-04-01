FAZ: разлад между Италией и Францией в ливийской политике вредит Европе

Берлину необходимо взять на себя руководящую роль в политике Евросоюза по отношению к Ливии и попытаться прекратить соперничество между Францией и Италией в этом вопросе, считает обозреватель FAZ.
Немецкое издание FAZ опубликовало комментарий своего обозревателя Райнера Хермана (Rainer Hermann) о нынешней политике Евросоюза по отношению к Ливии. Эту политику, на его взгляд, нельзя назвать успешной из-за соперничества между Италией и Францией.
"Ливия важна для Европы. Хотя бы потому, что это транзитная страна для мигрантов из Африки. Кроме того, любым вакуумом власти в Ливии пытается воспользоваться "Исламское государство". Поэтому следовало бы ожидать, что Европа будет проводить ответственную политику по отношению к этой стране, охваченной гражданской войной.
Но это не так, и причиной тому - соперничество между Францией и Италией. Франция, экс-президент которой Николя Саркози сыграл бесславную роль в организации воздушных ударов по Ливии в 2011 году, сотрудничает с генералом Халифой Хафтаром, открыто выступающим против стремления международного сообщества к политическому урегулированию.
Генерал Хафтар с помощью Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта стремится к полному завоеванию Сирии военным путем. А президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает на то, что Хафтар будет учитывать французские интересы - такие, как добыча нефти.
Италия, в свою очередь, поддерживает признанное международным сообществом временное Правительство национального согласия Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем и укрепляет ливийскую береговую охрану.
Этот разлад не идет на пользу Европе. Поэтому Берлину стоило бы воспользоваться возможностью продемонстрировать руководящую роль в ливийской политике. Не в последнюю очередь - в собственных интересах".
Автор: Райнер Херман, обозреватель DW
Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.
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Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.
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