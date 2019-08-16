FAZ: Протесты в Гонконге - ЕС не должен молчать

Газета FAZ посвятила комментарий своего обозревателя Райнхарда Фезера (Reinhard Veser) протестам в Гонконге.

"Проведя в минувшее воскресенье крупную демонстрацию , демократическое движение в Гонконге тем самым показало, что мрачные угрозы из Пекина не произвели на него должного впечатления. Скорее, создается ощущение, что они сплотили демонстрантов еще больше. Чем дольше длятся протесты, тем сложнее будет китайским властям, сохранив лицо, выйти из этой ситуации, которая была создана ими же самими посредством политики, проводимой против бывшей британской колонии. Если в конце им действительно придется прибегнуть к последнему средству, это стало бы признанием собственной несостоятельности.

События в Гонконге - уже сейчас испытание для ЕС. Наблюдая за этой конфронтацией с неизвестным исходом, для Евросоюза должно стать очевидно, что необходимо срочно выработать единую политику в отношении Китая. Пока что этого не произошло.

Целый ряд стран-членов ЕС в последние годы охотно участвует в различных планах Китая в рамках инициативы нового Шелкового пути, прежде всего, ориентируясь на краткосрочные и среднесрочные экономические преимущества, и оставляя без должного внимания геополитические аспекты.

При этом достаточно доказательств того, что Китай использует приобретенные рычаги влияния и для того, чтобы навязать свою интерпретацию конфликта.

Можно вспомнить целую серию инцидентов, в которых многие международные концерны были вынуждены "извиняться перед китайским народом", потому что в их рекламных кампаниях или выступлениях менеджеров что-то шло вразрез с официальной линией Пекина. Если Китай видит необходимость и возможность заставить подчиниться этим законам и государства, он не упустит случая это сделать.

Защита основных демократических прав - как в данном случае с Гонконгом - это не просто этический вопрос. Речь идет в целом о способности европейцев отстаивать перед Пекином свои собственные интересы - как экономические, так и политические. Для начала было бы неплохо, чтобы ЕС и входящие в него страны озвучили свою позицию по ситуации в Гонконге без добавления смягчающих дипломатических формулировок".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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