FAZ: По масштабу заражений ВИЧ Россия приближается к ЮАР

По масштабу заражений ВИЧ и заболеваний СПИДом Россия может стать второй ЮАР. Между тем борьбе с этим заболеванием со стороны государства уделяется минимум внимания. А активистов, которые занимаются профилактикой ВИЧ-инфекции, ожидает наказание, пишет обозреватель FAZ Петер-Филипп Шмитт (Peter-Philipp Schmitt).

"Россия может стать второй Южно-Африканской Республикой. Владимир Путин абсолютно осознанно ведет свое огромное государство к катастрофе, как это сделал Табо Мбеки. Бывший президент ЮАР отрицал существование ВИЧ/СПИДа, и, соответственно, не видел необходимости в том, чтобы предоставить своему народу препараты для лечения ВИЧ-инфекций, способные сохранить жизнь. В результате более семи миллионов жителей ЮАР сегодня являются ВИЧ-инфицированными.

О СПИДе в России предпочитают молчать

Российский президент в свою очередь вообще игнорирует такую проблему как ВИЧ-инфекции. Поскольку ВИЧ-инфицированные жители его огромной страны долгое время относились к так называемой "группе риска", Путин мог позволить себе отказать им в помощи и поддержке. Практически ни одного россиянина в стране не беспокоит судьба наркозависимых, гомосексуалов или проституток. А критика из-за рубежа Путина волнует мало. Но со временем он должен понять, что может ошибиться в своих расчетах. Потому что как когда-то в ЮАР, в России заболевают и умирают от ВИЧ/СПИДа десятки тысяч молодых и образованных людей, которые могли бы стать рабочей силой.

На сегодняшний день число ВИЧ-инфицированных по-прежнему растет лишь в одном крупном регионе мира - в Восточной Европе и Центральной Азии, при этом 80 процентов приходится на Россию. Даже в ЮАР, где сейчас две трети ВИЧ-инфицированных получают необходимые медикаменты и проходят терапию, чтобы болезнь не распространялась дальше, количество новых случаев заражения вирусом ВИЧ снижается. Эпидемия ВИЧ/СПИДа в России со 160 тыс. новых случаев заражения в год несколько иная, нежели во всем мире: более половины ВИЧ-носителей были инфицированы загрязненными шприцами и иглами. Носителями вируса иммунодефицита человека зачастую выступают наркозависимые.

Заразиться ВИЧ может каждый

Растет также и число заразившихся ВИЧ-инфекцией при половых контактах, особенно в среде гомосексуалов. Драматическая ситуация сложилась в крупных городах Восточной Европы. В Киеве каждый шестой гомосексуал является ВИЧ-инфицированным, в Санкт-Петербурге и Тбилиси - каждый четвертый.

Путин до настоящего времени показал себя не особо восприимчивым к такого рода аргументам. Все рекомендации со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всемогущий президент намеренно игнорировал - особенно в союзе с Русской православной церковью (РПЦ), которая встала на его сторону. Слова "ВИЧ" и "СПИД" Путин за свои 18 лет правления ни разу не произнес публично.

Ситуацию не объясняют и не комментируют в его стране, просвещением не занимаются ни в школах, ни где-либо еще. Большинство россиян не имеют понятия о том, что такое ВИЧ, замалчивается и то, как распространяется это заболевание. Если человека, который носит с собой презерватив, остановит полиция, его сочтут работником коммерческого секса и в худшем случае даже будут за это судить.

Каждая вторая ВИЧ-инфицированная женщина в России узнает о своем диагнозе только во время беременности или при родах. Уже давно с помощью медикаментов можно предотвратить передачу ВИЧ/СПИДА от матери к ребенку. Но в России возможность получить необходимые препараты есть минимум чем у трети инфицированных.

Тот, кто в России пытается обратить внимание на проблему ВИЧ/СПИДа, занимаясь просвещением, вносит себя в число подозреваемых и может понести за это наказание. Пять лет назад в стране был принят закон, согласно которому запрещена публичная пропаганда гомосексуализма. Гуманитарные организации, которые получают финансирование из-за рубежа, должны регистрироваться в качестве "иностранных агентов". Когда в 2012 году закон вступил в силу, многие международные организации покинули страну. Но Путин еще до этого ограничил поступление финансовых средств из международных фондов для борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией. Это влияет на ситуацию и по сей день. Регулярно где-нибудь в России не хватает медикаментов против ВИЧ, что оборачивается тяжелыми последствиями для пациентов и может привести к резистентности вируса.

Открытая опасность

Поскольку влияние России велико, многие соседние с ней страны проводят политику, сходную с путинской . Речь, в частности, идет о запрете метадоновой заместительной терапии для наркозависимых, употребляющих героин, или о запрете программы замены шприцев и игл. При этом расходы, которые несет государство, привлекая к ответственности наркомана, в 3-5 раз превышают суммы, необходимые для проведения рекомендуемых ВОЗ профилактических мер в борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский осторожно критикует президента Путина. По его оценкам, уже 2 млн россиян являются ВИЧ-инфицированными. Кроме того, в России сотни тысяч больных гепатитом С и туберкулезом. От туберкулеза, особенно в открытой форме, в мире гибнет больше людей, чем от СПИДа, особенно в Восточной Европе и Центральной Азии.

Путин всего несколько месяцев назад признал опасность туберкулеза для россиян. На международной конференции ВОЗ, проходившей в Москве, он потребовал совместными усилиями вести борьбу с этой глобальной угрозой. Какое-то время спустя российское правительство почти незаметно увеличило бюджет на борьбу с ВИЧ/СПИДом с 18 до 22 миллиардов рублей. Вадим Покровский на международной конференции в Амстердаме, посвященной борьбе со СПИДом, расценил это как позитивный сигнал".

Автор: Петер-Филипп Шмитт, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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