FAZ: Остановить бойню в Сирии - во власти Москвы

Пока взгляды всего мира прикованы к коронавирусу, ситуация в Сирии превращается в настоящую трагедию. Беженцев сейчас в стране больше, чем когда-либо с момента начала войны в Сирии девять лет назад. Только с начала декабря 2019 года число мирных жителей, ставших беженцами, увеличилось еще на миллион человек. В одном только лагере для беженцев в районе села Атмех, спасаясь от военных действий, укрылись два миллиона сирийцев. Их жизнь под угрозой, деваться некуда. Беженцы зажаты между турецкими военными укреплениями на границе и ведущей наступление на Идлиб армией правительства президента Сирии Башара Асада, оставляющей за собой только выжженную землю.

Армия сирийского правительства уже в 20 километрах от палаточного лагеря Атмех. Турция же, стремясь предотвратить новую волну беженцев, держит свои границы на замке и готовится к войне с армией Асада. Цель Анкары - вытеснить армию Асада за линию наблюдательных постов, созданных ради обеспечения защиты населения провинции Идлиб. О создании этих наблюдательных постов Россия и Турция договорились два года назад. В ходе наступательной операции сирийской армии уже погибли 19 турецких военных. Турецкая армия сильнее сирийской. Однако в том случае, если Асада поддержит российская авиация, в Идлибе может разразиться масштабная катастрофа.

Главы МИД стран-членов ЕС призвали Асада и Путина прекратить наступление в Идлибе

Предотвращение обеих катастроф - как военной, так и катастрофы для гражданского населения - во власти Москвы. Только президент России Владимир Путин может помешать Башару Асаду продолжить свою кровавую наступательную операцию. Именно поэтому призыв немедленно прекратить военные действия в регионе, с которым выступили 14 министров иностранных дел стран-членов Евросоюза на этой неделе, был обращен не только к Асаду, но и к Владимиру Путину. В противном случае, в Идлибe грозит начаться кровавая бойня, предупредили в ООН.

Тем не менее российская боевая авиация продолжает совершать налеты, и ничто не указывает на то, что Москва готова изменить свою позицию. Совсем наоборот: Путин заставляет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нервничать, а еще больше - европейцев. Эрдоган собирался пригласить Путина вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммит в Стамбул. Однако Путин сообщил, что готов встретиться только в астанинском формате по Сирии, то есть, с Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани. Это не предвещает ничего хорошего. Ведь в наступлении на Идлиб впервые были задействованы и проиранские военизированные группировки.

Эрдоган и Путин: союзники или соперники?

Не исключено, что, ведя наступление на Идлиб, Асад берет пример с военной кампании Путина в Чечне и боев за Грозный 20 лет назад. Остается только надеяться, что Путин еще успеет вовремя остановить Асада. Но чего добивается сам президент России таким циничным поведением? Сирию он уже так крепко привязал к себе, что без помощи Кремля этот режим нежизнеспособен. Кроме того, Путин добился того, что США отказались от участия в сирийских делах. Остаются две цели, которые Путин преследует в Сирии: дестабилизировать Европу и сделать Турцию сговорчивой, продемонстрировав Анкаре и Евросоюзу, кто хозяин положения. Для этого у Путина есть в Сирии, и в особенности в Идлибе, эффективные рычаги. При желании глава Кремля может сделать так, что миллионы новых беженцев хлынут в Турцию и Европу.

Чего добивается Россия в Сирии

Возможно, Путин хочет также заставить ЕС оплатить послевоенное восстановление Сирии, даже без того, чтобы режим Асада пошел ради этого на какие-то политические уступки. Россия уже давно представила свой план по восстановлению Сирии, однако ЕС, не желая быть финансовым спонсором режима Асада, этот план отверг. Но Сирия без пыточных тюрем, со свободными выборами и участием всех граждан в политической жизни не нужна ни Путину, ни Асаду. Европа же теперь может оказаться перед выбором: или все-таки выделить средства на восстановление Сирии, или снова столкнуться с наплывом беженцев.

Тем временем Турция на фоне боев за Идлиб вновь открывает для себя преимущества членства в НАТО. Чем больше Эрдоган поддавался в прошлом году на заигрывания России, тем прохладнее становилось его отношение к трансатлантическому альянсу. Однако постепенно руководство Турции перестает верить в иллюзию стратегического партнерства с Россией, и Идлиб в этом отношении стал для Анкары отрезвляющим уроком.

Поведение России в этом конфликте демонстрирует, насколько опасной может стать ситуация, если Турция решит пожертвовать связями с союзниками на Западе в угоду евразийской ориентации. Турция оказалась у Путина в руках: или Анкара слушается Москвы - или Россия инициирует новый миграционный кризис и допускает создание курдской автономию на севере Сирии. Удастся ли Эрдогану ответить на попытку российского шантажа без серьезных потерь, неизвестно. Нельзя забывать и о том, что именно Эрдоган нанес Западу почти непоправимый ущерб, закупив у России ЗРК С-400.

Другим уроком, который можно извлечь, наблюдая за жестокими действиями режима Асада в Идлибе, - это то, что надежда на мир в Сирии эфемерна. Даже если там перестанут стрелять, Сирия будет государством, в котором уже теплятся очаги новых восстаний.

Автор: Райнер Херман, обозреватель FAZ

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