FAZ: Маневры НАТО против России?

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser) посвятил свой комментарий крупнейшим военным учениям НАТО со времен холодной войны Trident Juncture-2018, основная часть которых началась в Норвегии в ночь на четверг, 25 октября:

"Когда генеральный секретарь НАТО Столтенберг говорит, что крупнейшие маневры альянса в Норвегии не направлены против России, это всего лишь дипломатическое выражение. Конечно, они направлены. Формулировки, при помощи которых генсек обосновывает необходимость этих учений, суть не что иное, как перефразированные выводы, сделанные после российской агрессии против Украины.

"Сфера безопасности" в Европе существенно ухудшилась в последние годы, говорит Столтенберг, и поэтому важно показать, что НАТО сохраняет способность защитить участников альянса от угрозы любого рода. Говоря ясным языком: поскольку российское руководство вновь вернуло войну в качестве европейской реалии, НАТО необходимо подготовиться к отражению возможного вооруженного нападения на государства, входящие в альянс и расположенные на его восточном фланге.

Насколько драматичны произошедшие изменения, становится ясно из того факта, что в первые годы после расширения Североатлантического альянса на восток руководство НАТО даже не помышляло о защите своих новых членов - считалось, что восточному флангу ничто не угрожает. Москва заставила пересмотреть подобные убеждения".

Автор: РайнхардФезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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