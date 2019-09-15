 FAZ: Кто стоит за атакой на саудовские нефтяные заводы? | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 16.09.2019

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Пресса

FAZ: Кто стоит за атакой на саудовские нефтяные заводы?

Нападения беспилотников на саудовские нефтеперерабатывающие заводы привели к масштабным сбоям в добыче топлива. Кто отдал приказ об атаке - йеменские хуситы или Тегеран? Комментарий FAZ.

Пожары после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Пожары после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии, 14 сентября 2019 года

Обозреватель немецкой газеты FAZ Андреас Росс (Andreas Ross) посвятил свой комментарий атаке беспилотников на заводы саудовского нефтяного концерна Saudi Aramco 14 сентября:

"Нынешнее нападение на саудовские нефтеперерабатывающие заводы нельзя не заметить при всем желании. Иран и его союзники уже не раз захватывали танкеры и атаковали саудовские трубопроводы, вызывая у международного сообщества опасения по поводу возможного сокращения поставок нефти. Но на этот раз действия агрессоров привели к действительно масштабным сбоям в добыче топлива.

Контекст

Иран назвал абсурдными американские обвинения в причастности к нападению в Саудовской Аравии на нефтезаводы Saudi Aramco. Ранее ответственность за эти атаки взяли на себя йеменские повстанцы.     (15.09.2019)

Отставка "ястреба" Джона Болтона - хорошая новость для американской дипломатии. Между тем он был одним из последних оппонентов президента США в Белом доме, считает Оливер Саллет. (11.09.2019)

Для США очевидно, что ответственность за взрывы на двух танкерах в Оманском заливе несет Иран. Пока что в качестве доказательств предъявлены видеозапись и 13 фотографий. Но насколько они достоверны? (28.06.2019)

Лондон поддержал инициативу Трампа и для обеспечения безопасности в Ормузском проливе направит туда свои корабли. Берлин, напротив, призывает ЕС к созданию миссии наблюдателей. Кто поддержит эту идею ФРГ? (08.08.2019)

Могли ли поддерживаемые Тегераном йеменские повстанцы-хуситы окрепнуть настолько, чтобы суметь нанести такой удар самостоятельно? Или же приказ о нападении исходил от иранских властей? Ответ на эти вопросы мог бы помочь европейцам понять, есть ли вообще смысл продолжать ждать уступок от Тегерана.

Этот вопрос кажется чисто риторическим не только госсекретарю США Майку Помпео: в Вашингтоне считают, что за атакой в любом случае стоит именно Иран. В мае 2019 года Джон Болтон - теперь уже бывший cоветник Дональда Трампа по национальной безопасности - пригрозил Тегерану, что на любые покушения на интересы США или их союзников будет дан бескомпромиссный и жесткий ответ. Останется ли это в силе и после увольнения Болтона, и можно ли было вообще верить его словам?"

Автор: Андреас Росс, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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