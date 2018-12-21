 FAZ: Германия должна приостановить строительство ″Северного потока-2″ | Немецкая печать | DW | 21.12.2018

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Немецкая печать

FAZ: Германия должна приостановить строительство "Северного потока-2"

Сохранение транзита российского газа в ЕС через территорию Украины будет удерживать Кремль от новых агрессивных шагов против Киева, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.

Прокладка труб у берегов Германии, ноябрь 2018 года

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser) опубликовал комментарий, посвященный заявлению посла США в Германии Ричарда Гренелла, в котором он призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток - 2":

Контекст

Дискуссию в ФРГ о возможном отказе от строительства "Северного потока-2" не стоит воспринимать всерьез. В реализации проекта заинтересованы слишком многие, считают немецкие эксперты. (17.12.2018)

Давление на правительство ФРГ с призывом остановить строительство газопровода "Северный поток-2" продолжает расти. Но возможно ли еще это или точка невозврата пройдена? (13.12.2018)

После столкновения военных кораблей России и Украины у Крымского моста в Германии вновь усиленно призывают остановить спорный проект "Газпрома". DW поговорила с экспертами. (28.11.2018)

"Угрожая применить санкции в отношении немецких компаний, задействованных в проекте газопровода "Северный поток-2", американский посол в ФРГ ошибся в выборе слов и тона беседы - что, впрочем, характерно для администрации Трампа.

Однако в одном он прав: Германия должна сделать все, что еще возможно - учитывая, насколько далеко продвинулась процедура согласования проекта и само строительство - чтобы остановить прокладку газопровода через Балтийское море или, по крайней мере, отложить его сдачу в эксплуатацию на как можно более поздний срок.

Отказ от газопровода - не в американских, а в европейских интересах. Россия все еще находится в экономической зависимости от беспрепятственной транспортировки своего газа в ЕС через территорию Украины. До тех пор, пока это не изменится, Кремль будет вынужден каждый раз хорошенько подумать, прежде чем предпринимать новые агрессивные шаги против Украины.

В свою очередь "Северный поток-2" развяжет Москве руки. События последних недель показали, что угроза эскалации конфликта, исходящая от Москвы, имеет под собой реальные основания. А дестабилизация Украины может стать угрозой для безопасности всего ЕС."

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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Почему Германия до сих пор не отказалась от "Северного потока-2"?  

Кто и почему в Европе требует остановить "Северный поток-2"  

Дело - труба: можно ли еще остановить "Северный поток-2" - DW Новости  

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