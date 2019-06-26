FAZ: Возвращение России в ПАСЕ - серьезный удар по Совету Европы

Возвращение российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) означает конец этой организации, предупредили украинские депутаты. Это утрированный, но не ложный вывод. Задача Совета Европы (СЕ) как старейшей европейской организации государств состоит в контроле над соблюдением прав человека.

Какой авторитет будет у этой организации, если вооруженная агрессия одного из ее членов против другого останется без последствий в рамках ее собственных институтов? Санкции против России были сняты, при том что Москва не пошла ради этого ни на какие заметные уступки.

Причины, по которым члены российской делегации в ПАСЕ пять лет назад были лишены права голоса, не устранены. При этом к ним добавились новые случаи нарушения (Россией. - Ред.) принципов Совета Европы. Поэтому возвращение российских депутатов в ассамблею может стать ударом, от которого Совет Европы быстро не оправится. Значимость Совета Европы в данный момент и без того уменьшается. Это вызывает сожаление, и не только в свете заслуг СЕ в процессе демократизации Европы после развала коммунизма.

В странах, которые находятся в серой зоне на грани между авторитаризмом и демократией, Совет Европы является важной опорой для тех, кто работает в государственных институтах и гражданском обществе ради воплощения демократических ценностей. Например, в Украине.

Германия играет особую роль в нынешнем фатальном развитии событий. Внешняя политика ФРГ, направленная на то, чтобы оставить Россию в Совете Европы, откатилась назад к, как казалось, уже устаревшей модели отношений с Москвой, при которой уступки путают с диалогом.

При этом аргументы в пользу того, чтобы Россия сохранила членство в ПАСЕ, действительно есть. Например, это возможность 140 миллионов россиян обращаться в Европейский суд по правам человека. Однако полагать, что Совет Европы важен российским властям именно как организация по защите прав человека, - недопустимая иллюзия.

Ведь для них речь идет лишь о триумфе победы над санкциями, наложенными в связи с агрессией России против Украины. Факт того, что на пост зампредседателя ПАСЕ выдвигают кандидатуру человека (депутата Госдумы Леонида Слуцкого. - Ред.), в отношении которого действуют персональные санкции Евросоюза, говорит сам за себя.

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель FAZ

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

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