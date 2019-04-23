 FAZ: Вебер против ″Северного потока-2″ | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 24.04.2019

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Пресса

FAZ: Вебер против "Северного потока-2"

Заняв четкую позицию против строительства "Северного потока-2", немецкий политик и основной кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер сделал правильный шаг, пишет обозреватель FAZ.

Строительство газопровода Северный поток-2

Немецкое издание FAZ опубликовало комментарий своего обозревателя Райнхарда Фезера (Reinhard Veser), посвященный высказываниям кандидата на пост главы Еврокомисии Манфреда Вебера (Manfred Weber) на тему строительства "Северного потока-2".

"Немецкий политик и основной кандидат на пост главы Еврокомисии от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер объявил, что в случае своего избрания сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2". То, что он сделал это заявление в интервью именно польской газете, отнюдь не случайно. Своей поддержкой российского проекта правительство ФРГ нанесло восточноевропейским странам значительный политический ущерб. Ведь там совершенно обоснованно считают, что трубопровод, который должен обеспечить транспортировку газа в обход Украины, представляет угрозу европейской безопасности.

Контекст

Применение Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2" может на несколько лет задержать его ввод в эксплуатацию. Это стало темой обсуждения на германо-российской экономической конференции в Берлине. (22.02.2019)

В судьбе важнейшего проекта "Газпрома" - "Северный поток - 2" - наступил поворотный момент. DW разъясняет, какое решение могут принять в Брюсселе 8 февраля и какова при этом роль Франции. (07.02.2019)

Эта тема вполне могла бы осложнить европейскую избирательную кампанию Вебера в восточноевропейских странах-членах ЕС. В первую очередь, это касается Польши, где ЕНП может получить значительную поддержку. В то же время правящая национал-консервативная партия страны "Право и справедливость" (ПиС) вряд ли упустит возможность разыграть антигерманскую карту. Поэтому заняв четкую позицию против "Северного потока-2", а также заявив о том, что он не является кандидатом на пост председателя Еврокомиссии от ФРГ, а представляет общеевропейскую ЕНП, Вебер сделал умный ход."

Автор: Райхард Фезер, обозреватель DW

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Ирина Филатова


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