FAZ: Вебер против "Северного потока-2"

Немецкое издание FAZ опубликовало комментарий своего обозревателя Райнхарда Фезера (Reinhard Veser), посвященный высказываниям кандидата на пост главы Еврокомисии Манфреда Вебера (Manfred Weber) на тему строительства "Северного потока-2".

"Немецкий политик и основной кандидат на пост главы Еврокомисии от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер объявил, что в случае своего избрания сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2". То, что он сделал это заявление в интервью именно польской газете, отнюдь не случайно. Своей поддержкой российского проекта правительство ФРГ нанесло восточноевропейским странам значительный политический ущерб. Ведь там совершенно обоснованно считают, что трубопровод, который должен обеспечить транспортировку газа в обход Украины, представляет угрозу европейской безопасности.

Эта тема вполне могла бы осложнить европейскую избирательную кампанию Вебера в восточноевропейских странах-членах ЕС. В первую очередь, это касается Польши, где ЕНП может получить значительную поддержку. В то же время правящая национал-консервативная партия страны "Право и справедливость" (ПиС) вряд ли упустит возможность разыграть антигерманскую карту. Поэтому заняв четкую позицию против "Северного потока-2", а также заявив о том, что он не является кандидатом на пост председателя Еврокомиссии от ФРГ, а представляет общеевропейскую ЕНП, Вебер сделал умный ход."

Автор: Райхард Фезер, обозреватель DW

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

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Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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