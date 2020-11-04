 Facebook заплатил штраф за отказ от локализации данных в России | Новости из Германии о России | DW | 26.11.2020

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Россия

Facebook заплатил штраф за отказ от локализации данных в России

В России прекращено исполнительное производство в отношении американской соцсети в связи с погашением штрафа в размере 4 млн рублей. Twitter пока не оплатил аналогичный штраф, назначенный московским судом.

Приложение Facebook на смартфоне

Американская компания Facebook полностью оплатила штраф в размере 4 млн рублей, назначенный московским судом из-за отказа соцсети перенести в Россию серверы с данными российских пользователей. "Сегодня получено постановление об окончании исполнительного производства (в отношении Facebook о принудительном взыскании штрафа - Ред.) от 6 октября 2020 года. Штраф оплачен полностью", - сообщила в четверг, 26 ноября пресс-служба Таганского суда Москвы.

В феврале суд оштрафовал компании Facebook и Twitter на четыре миллиона рублей каждую за отказ локализовать данные российских пользователей. Twitter до сих пор не оплатил этот штраф, и Федеральная служба судебных приставов ФССП) 26 ноября заявила о намерении взыскать его в принудительном порядке. "В настоящее время в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принимается комплекс мер, направленных на исполнение требований исполнительного документа", - сказали в ФССП.

Уже не первые штрафы

Это уже не первый штраф, наложенный в России на Facebook и Twitter. Весной 2019 года обе компании были оштрафованы судом на три тысячи рублей за непредоставление информации (ст.19.7 КоАП РФ) об исполнении требования законодательства.

В декабре 2019 года были приняты поправки к КоАП, ужесточившие ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных. В результате первичный штраф для юридических лиц за такие нарушения теперь составляет от 1 до 6 млн рублей, а за повторный - от 6 до 18 миллионов рублей.

В России за нарушение требования о локализации персональных данных уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компаниями с 2015 года.

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    Автор: Элла Володина


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