 Facebook усилит борьбу с фейками перед выборами в Европарламент | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2019

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Мир

Facebook усилит борьбу с фейками перед выборами в Европарламент

Соцсеть создаст крупный ситуационный центр, который должен эффективнее бороться с фейковыми новостями. В работе центра будут задействованы и IT-специалисты, и политические эксперты.

Очки перед клавиатурой

Руководство социальной сети Facebook ужесточает правила по предотвращению распространения фальшивых (фейковых) новостей в преддверии выборов в Европарламент 26 мая. Помимо прочего, Facebook создаст новый виртуальный ситуационный центр, куда будут подключаться сотрудники соцсети из разных офисов, сообщила в понедельник, 18 марта, одна из топ-менеджеров Тесса Лайонс. В Германии вторым независимым партнером по проверке достоверности новостей (фактчекингу) станет, после центра исследования Correctiv, агентство dpa. Всего Facebook по всему миру работает по этому вопросу с 43 организациями, добавила Лайонс.

Контекст

Участники встречи в Брюсселе призвали противостоять фейковым новостям на общеевропейском уровне. Ранее Еврокомиссия представила план борьбы с дезинформацией, направленный на защиту выборов депутатов Европарламента. (14.12.2018)

Евросоюз создал систему быстрого оповещения о дезинформации. В ней участвуют как Еврокомиссия, так и страны ЕС. DW поясняет, как система будет работать и для чего она нужна. (18.03.2019)

Предвыборный ситуационный центр станет готовой схемой для будущего решения проблем с распространением фейковых новостей в Facebook. Кроме того, соцсеть планирует организовать круглосуточное сотрудничество разработчиков программ, специалистов по обработке данных и политических экспертов. Сотрудники ситуационного центра смогут связываться с различными ведомствами, в том числе и в Германии, где одним из адресатов станет Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI).

По словам Тессы Лайонс, ситуационный центр будет осуществлять свою деятельность в нескольких местах, включая штаб-квартиру Facebook в Калифорнии и главный европейский офис в Дублине. Новая структура Facebook продолжит работу и после выборов в Евросоюзе. Представительница Facebook также уточнила, что количество людей, занятых с борьбе с фейковыми новостями, увеличится с 20 000 до 30 000. Ранее социальную сеть Facebook обвинили в том числе в том, что во время президентской кампании 2016 года она слишком мало делала для борьбы с распространением фейков и российской пропагандистской кампанией.

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    Автор: Элла Володина


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