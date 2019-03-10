 Facebook удалила более 3 млрд фейковых аккаунтов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.05.2019

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Мир

Facebook удалила более 3 млрд фейковых аккаунтов

Столь огромное количество фейковых аккаунтов социальная сеть удалила за период с октября 2018 по март 2019 года. Это вдвое больше, чем за предшествовавшие шесть месяцев.

Вывеска Facebook

Американская социальная сеть Facebook за полгода удалила более 3 млрд фейковых аккаунтов. В сообщении компании, обнародованном в четверг, 23 мая, отмечается, что столь большое количество фейковых аккаунтов удалено за период с октября 2018 по март 2019 года.

С октября по декабрь деактивировано 1,2 млрд аккаунтов, а с января по март - еще 2,2 млрд. В сумме - это вдвое больше, чем за предшествовавшие полгода, указывается в документе.

Контекст

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Фейковые аккаунты в Facebook, связанные с РФ, покупали политическую рекламу во время выборов президента США, утверждает соцсеть. Что это значит и для чего она им была нужна? (07.09.2017)

В сообщении говорится, что большинство ликвидированных аккаунтов было обнаружено и закрыто в течение первых нескольких минут, то есть до того, как другие пользователи могли увидеть их.

Рост общего количества липовых аккаунтов

При этом Facebook признала, что все большему числу нарушителей удается преодолеть установленные преграды, поэтому компания теперь оценивает количество фейковых аккаунтов уже не в 3 - 4, а в 5 процентов от общего числа.

Facebook находится под огнем критики с тех пор, как в США обвинили ее в том, что она позволила использовать свою платформу "российским троллям" для вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

Ранее Facebook и принадлежащая ей Instagram уже удаляли фейковые аккаунты, связанные не только с Россией, но и с Ираном и Македонией.

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    Автор: Элла Володина


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