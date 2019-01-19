 Facebook поддержит проект изучения этики искусственного интеллекта | Новости из Германии о Германии | DW | 20.01.2019

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Германия

Facebook поддержит проект изучения этики искусственного интеллекта

Соцсеть готова к сотрудничеству с немецкими учеными. Программа направлена на изучение масштабных этических проблем, связанных с развитием обучаемых машин.

Искусственный интеллект - это не только роботы

Искусственный интеллект - это не только роботы

Facebook поддержит программу ученых из Мюнхена, направленную на исследования этических вопросов, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ). 7,5 миллиона долларов будут выделены новому независимому Институту по этике искусственного интеллекта, работающему в партнерстве с Техническим институтом Мюнхена, сообщил представитель компании в воскресенье, 20 января.

Пятилетняя программа предлагает исследование различных аспектов искусственного интеллекта, таких как безопасность, контроль, объективность. Результаты работы будут представлены законодателям, предпринимателям и широкой общественности. Средства, выделяемые Facebook, пойдут на начальное финансирование проекта, исследователи ожидают средств и от других заинтересованных партнеров. Новое исследовательское учреждение возглавит профессор Кристоф Лютге (Christoph Lütge) из Технического института Мюнхена.

Контекст

Чтобы не отстать от США и КНР в области искусственного интеллекта, надо последовать примеру физиков, создавших CERN, и учредить в Европе научное объединение CLAIRE, призывают ученые из 20 стран. (20.06.2018)

Конкурс предполагает работу над модернизацией вычислительного оборудования. Компания сомневается в том, что проект Минобороны США отвечает ее принципам в области использования искусственного интеллекта. (09.10.2018)

Подводные камни развития искусственного интеллекта

Распространение обучаемых машин и развитие искусственного интеллекта сопряжено с рядом серьезных этических проблем. Как учить ИИ этике и одновременно ставить ему неэтичные задачи? Например, если при помощи машинного обучения дронов учат убивать людей.

С такой проблемой уже столкнулась компания Google, разрабатывающая программное обеспечение для пилотного военного проекта Project Maven по управлению дронами. Предположительно, в будущем это может привести к созданию полностью автономного оружия. Ряд сотрудников Google уволились в знак протеста против этого проекта, еще 4000 подписали петицию с просьбой отказаться от контракта с военными. Более 1000 видных ученых в области ИИ, этики и информационных технологий написали открытое письмо с просьбой к Google прекратить работы над проектом  и поддержать международный договор по запрету автономного оружия.

Подобных проблем возникает все больше и это вызывает необходимость масштабных исследований этических вопросов, связанных с искусственной интеллигенцией.

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    Помимо списка профессий, находящихся под угрозой роботизации, компания A.T. Kearney составила и рейтинг специалистов, которых машины нверняка не заменят. Воспитатели детского сада, медицинские работники и научные сотрудники могут не беспокоиться: искусственный разум не способен фантазировать и чувствовать.

    Автор: Ксения Сафронова


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