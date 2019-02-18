 Facebook объяснила причину блокировки проекта RT | Новости из Германии о России | DW | 19.02.2019

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Россия

Facebook объяснила причину блокировки проекта RT

Видеопроект "In The Now" был блокирован, так как его владельцы не раскрыли данные о своей материнской компании, заявили в Facebook. В Москве возмущены действиями соцсети.

Очки на клавиатуре рядом с логотипом Facebook

Страница англоязычного видеопроекта Russia Today (RT) "In the Now" была заблокирована в Facebook, поскольку ее владельцы не раскрыли данные о своей материнской компании, заявила пресс-служба соцсети в комментарии российским агентствам во вторник, 19 февраля.

Контекст

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Как и любое другое государство, Россия заинтересована в представлении своего мнения в других странах. С этой целью в 2005 году начал вещать телеканал Russia Today. (19.02.2009)

"Люди не должны пребывать в заблуждении относительно того, кто стоит за страницами Facebook. Сейчас мы поэтапно запускаем обновление для страниц с большой аудиторией. Обновление позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых управляются эти страницы. Поскольку эта функция еще не доступна для всех, мы обратимся к администраторам этих страниц с просьбой раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к своей материнской компании, чтобы они могли вернуться на платформу", - говорится в документе.

Возмущение Москвы

В Москве на действия Facebook отреагировали с возмущением. "Мы не нарушали никаких правил Facebook", - написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Популярный видеопроект "In the Now" был заблокирован после репортажа американской телекомпании CNN без объяснения причин, подчеркнула она.

В репортаже CNN сообщалось, что "In the Now", как и сама RT, финансируется российским государством. Симоньян выразила мнение, что нельзя считать проблемой тот факт, что "In the Now" открыто не сообщил пользователям о российском финансировании этого видеопроекта.

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