Facebook и его проблемы с законом, и не только в России

29 марта мировой суд Москвы рассмотрит административное дело, которое грозит закончиться штрафом для Facebook. Американский концерн отказывается предоставить информацию о локализации на территории России персональных данных российских пользователей соцсети. За это одной из богатейших в мире IT-компаний грозит смешное по ее меркам наказание: Кодекс об административных правонарушениях предусматривает в данном случае штраф на сумму до 5 тысяч рублей.

Последствия штрафа для работы Facebook в России

Однако это штраф с далеко идущими последствиями: так как Facebook, судя по всему, и впредь не собирается хранить персональные данные россиян на территории РФ, это в конечном итоге грозит обернуться частичной или даже полной блокировкой социальной сети в стране.

Facebook, судя по всему, не намерен хранить персональные данные россиян на территории РФ

В глазах российской аудитории концерн вполне может предстать борцом за сохранность личных данных пользователей. В начале марта глава Facebook Марк Цукерберг пообещал тщательнее выбирать страны, где хранятся личные данные, избегая стран, где нарушаются права человека.

Российским рынком концерн в случае давления со стороны властей РФ, судя по всему, будет готов пожертвовать. Тем более что у самой большой в мире социальной сети есть целый ворох проблем на порядок серьезнее, включая те, которые грозят будущему компании.

Расследования против Facebook в США

Многочисленные скандалы, связанные с утечкой персональных данных пользователей Facebook, сотрясали компанию весь 2018 год и не прекращают бить по ее и без того подмоченной репутации - факт, который признал даже сам Цукерберг. Одними выступлениями в Конгрессе США и многочисленными публичными извинениями дело для Цукерберга и Ко. не закончилось. Только в США против компании проводится несколько расследований, из которых как минимум одно дошло до суда.

Цукерберг давал показания и в Конгрессе США, апрель 2018 года

Так, возможные нарушения Facebook в отношении защиты личных данных пользователей расследует Федеральная торговая комиссия (ФТК) США. Речь прежде всего идет об обещаниях, которые компания дала еще в 2011 году, подписав с ведомством отдельное соглашение. Facebook и представители ФТК, по данным самой комиссии, ведут переговоры о выплате штрафа. Сумма санкций составит от одного до нескольких миллиардов долларов. Но не исключено, что денежным штрафом компания не отделается и дело будет передано в суд.

Другое расследование против IT-гиганта ведет Комиссия США по ценным бумагам и биржам. Facebook, акции которой котируются на бирже, еще летом 2018 года сообщила, что в отношении нее начато расследование из-за публичных заявлений после скандала с Cambridge Analytica. Напомним, что в распоряжении этой компании, осуществляющей услуги по политическому консалтингу, оказались сведения о 87 миллионах пользователей соцсети - без их ведома и согласия. Собранные данные помогли политтехнологам Cambridge Analytica провести успешные кампании в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза и в поддержку Дональда Трампа во время президентских выборов в США в 2016 году.

Отчитываться Цукербергу пришлось и в Европарламенте, где его выслушали 22 мая 2018 года

Отдельное расследование ведут специалисты ФБР. Их в свете скандала с Cambridge Analytica интересует, почему Facebook, зная об утечке персональных данных, вовремя не сообщил об этом властям. Согласно сообщениям СМИ, следователи готовы приобщить к делу и более свежие эпизоды, связанные с фактами ненадлежащего обращения с личными данными пользователей Facebook. Возможно, следователи ФБР уже обратили внимание на выявленную на днях утечку.

Свыше 150 компаний получили от Facebook сведения о пользователях социальной сети

Номер телефона, который пользователь предоставляет Facebook для двухфакторной аутентификации, и, значит, ради безопасности своего аккаунта, компания использует в рекламных целях, что продемонстрировали несколько IT-блогеров. Также соцсеть позволяет искать пользователей по номеру телефона, который они оставляют для своей безопасности. В компании последний факт отрицают, а использование номеров телефонов для рекламы комментировать отказались.

Еще одно расследование ведется Минюстом США, который изучает сделки Facebook c бизнес-партнерами (такими, как Amazon, Apple, Microsoft и Sony) по передаче им данных о пользователях. Всего свыше 150 компаний получили от Facebook сведения (в том числе и очень детальные) о пользователях социальной сети - опять же, частично без их ведома и согласия.

Первый иск против Facebook и угроза разделения

Несмотря на то, что разбирательств в США в отношении концерна Facebook ведется много, иск в суд подан пока только один. Это сделал в декабре 2018 года генеральный прокурор округа Колумбия Карл Рейсин. Он объяснил свое решение тем, что "Facebook не справился с задачей защиты личных данных своих пользователей и обманывал их насчет того, кто имеет к их данным доступ и как данные использовались".

Возможно, куда болезненнее судебных исков для Цукерберга перспектива разделения концерна. Концерн с рыночной стоимостью почти в 400 миллиардов долларов и полутора миллиардами ежедневных пользователей кажется все большему числу политиков в США слишком большим. В частности, представительница Демократической партии Элизабет Уоррен, решившая баллотироваться в президенты, на днях открыто призвала к разделению компании, которая владеет также сетью Instagram и мессенджером Whatsapp.

После объявления главы компании Марка Цукерберга о намерении интегрировать воедино три основных платформы концерна в единый сервис желание разделить концерн на части у его оппонентов наверняка только усилилось.

Европейцы: 10 разбирательств против Facebook

Но и в Европе у Facebook хватает неприятностей. Ирландская комиссия по защите личных данных, которая фактически взяла на себя задачу представлять интересы стран-членов ЕС в вопросах IT, ведет сразу 10 дел против Facebook, сообщили DW в комиссии. Там уточнили, что семь дел ведутся против одноименной социальной сети, еще два - против Whatsapp, одно - против Instagram.

Основные претензии ведомства к компании - нарушения "прозрачности" в обращении с личными данными пользователей и нарушения нового единого регламента ЕС о защите личных данных, вступившего в силу в мае 2018 года.

У Facebook возникли также проблемы с Еврокомиссией, которая оштрафовала в мае 2017 года американскую компанию на 110 млн долларов, обвинив ее в предоставлении заведомо ложной информации при покупке мессенджера WhatsApp в 2014 году. Высокая сумма штрафа должна иметь устрашающее воздействие для компаний, сообщающих ложные данные в ходе процедуры слияния, заявила тогда комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Против Facebook выступают и власти отдельных стран-членов ЕС. В феврале 2019 года Федеральное антимонопольное ведомство Германии ограничило право Facebook сводить вместе данные пользователей разных онлайн-платформ. Компания обжаловала это решение, дело теперь будет рассматриваться в суде второй инстанции в Дюссельдорфе, пояснили DW в ведомстве. В Facebook не стали комментировать ситуацию.

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