Facebook и его проблемы с законом, и не только в России

Пока российские пользователи боятся остаться без Facebook, у самой большой в мире социальной сети есть неприятности куда серьезнее - и в Европе, и в США. Подробности - у DW.
29 марта мировой суд Москвы рассмотрит административное дело, которое грозит закончиться штрафом для Facebook. Американский концерн отказывается предоставить информацию о локализации на территории России персональных данных российских пользователей соцсети. За это одной из богатейших в мире IT-компаний грозит смешное по ее меркам наказание: Кодекс об административных правонарушениях предусматривает в данном случае штраф на сумму до 5 тысяч рублей.
Последствия штрафа для работы Facebook в России
Однако это штраф с далеко идущими последствиями: так как Facebook, судя по всему, и впредь не собирается хранить персональные данные россиян на территории РФ, это в конечном итоге грозит обернуться частичной или даже полной блокировкой социальной сети в стране.
В глазах российской аудитории концерн вполне может предстать борцом за сохранность личных данных пользователей. В начале марта глава Facebook Марк Цукерберг пообещал тщательнее выбирать страны, где хранятся личные данные, избегая стран, где нарушаются права человека.
Российским рынком концерн в случае давления со стороны властей РФ, судя по всему, будет готов пожертвовать. Тем более что у самой большой в мире социальной сети есть целый ворох проблем на порядок серьезнее, включая те, которые грозят будущему компании.
Расследования против Facebook в США
Многочисленные скандалы, связанные с утечкой персональных данных пользователей Facebook, сотрясали компанию весь 2018 год и не прекращают бить по ее и без того подмоченной репутации - факт, который признал даже сам Цукерберг. Одними выступлениями в Конгрессе США и многочисленными публичными извинениями дело для Цукерберга и Ко. не закончилось. Только в США против компании проводится несколько расследований, из которых как минимум одно дошло до суда.
Так, возможные нарушения Facebook в отношении защиты личных данных пользователей расследует Федеральная торговая комиссия (ФТК) США. Речь прежде всего идет об обещаниях, которые компания дала еще в 2011 году, подписав с ведомством отдельное соглашение. Facebook и представители ФТК, по данным самой комиссии, ведут переговоры о выплате штрафа. Сумма санкций составит от одного до нескольких миллиардов долларов. Но не исключено, что денежным штрафом компания не отделается и дело будет передано в суд.
Другое расследование против IT-гиганта ведет Комиссия США по ценным бумагам и биржам. Facebook, акции которой котируются на бирже, еще летом 2018 года сообщила, что в отношении нее начато расследование из-за публичных заявлений после скандала с Cambridge Analytica. Напомним, что в распоряжении этой компании, осуществляющей услуги по политическому консалтингу, оказались сведения о 87 миллионах пользователей соцсети - без их ведома и согласия. Собранные данные помогли политтехнологам Cambridge Analytica провести успешные кампании в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза и в поддержку Дональда Трампа во время президентских выборов в США в 2016 году.
Отдельное расследование ведут специалисты ФБР. Их в свете скандала с Cambridge Analytica интересует, почему Facebook, зная об утечке персональных данных, вовремя не сообщил об этом властям. Согласно сообщениям СМИ, следователи готовы приобщить к делу и более свежие эпизоды, связанные с фактами ненадлежащего обращения с личными данными пользователей Facebook. Возможно, следователи ФБР уже обратили внимание на выявленную на днях утечку.
Номер телефона, который пользователь предоставляет Facebook для двухфакторной аутентификации, и, значит, ради безопасности своего аккаунта, компания использует в рекламных целях, что продемонстрировали несколько IT-блогеров. Также соцсеть позволяет искать пользователей по номеру телефона, который они оставляют для своей безопасности. В компании последний факт отрицают, а использование номеров телефонов для рекламы комментировать отказались.
Еще одно расследование ведется Минюстом США, который изучает сделки Facebook c бизнес-партнерами (такими, как Amazon, Apple, Microsoft и Sony) по передаче им данных о пользователях. Всего свыше 150 компаний получили от Facebook сведения (в том числе и очень детальные) о пользователях социальной сети - опять же, частично без их ведома и согласия.
Первый иск против Facebook и угроза разделения
Несмотря на то, что разбирательств в США в отношении концерна Facebook ведется много, иск в суд подан пока только один. Это сделал в декабре 2018 года генеральный прокурор округа Колумбия Карл Рейсин. Он объяснил свое решение тем, что "Facebook не справился с задачей защиты личных данных своих пользователей и обманывал их насчет того, кто имеет к их данным доступ и как данные использовались".
Возможно, куда болезненнее судебных исков для Цукерберга перспектива разделения концерна. Концерн с рыночной стоимостью почти в 400 миллиардов долларов и полутора миллиардами ежедневных пользователей кажется все большему числу политиков в США слишком большим. В частности, представительница Демократической партии Элизабет Уоррен, решившая баллотироваться в президенты, на днях открыто призвала к разделению компании, которая владеет также сетью Instagram и мессенджером Whatsapp.
После объявления главы компании Марка Цукерберга о намерении интегрировать воедино три основных платформы концерна в единый сервис желание разделить концерн на части у его оппонентов наверняка только усилилось.
Европейцы: 10 разбирательств против Facebook
Но и в Европе у Facebook хватает неприятностей. Ирландская комиссия по защите личных данных, которая фактически взяла на себя задачу представлять интересы стран-членов ЕС в вопросах IT, ведет сразу 10 дел против Facebook, сообщили DW в комиссии. Там уточнили, что семь дел ведутся против одноименной социальной сети, еще два - против Whatsapp, одно - против Instagram.
Основные претензии ведомства к компании - нарушения "прозрачности" в обращении с личными данными пользователей и нарушения нового единого регламента ЕС о защите личных данных, вступившего в силу в мае 2018 года.
У Facebook возникли также проблемы с Еврокомиссией, которая оштрафовала в мае 2017 года американскую компанию на 110 млн долларов, обвинив ее в предоставлении заведомо ложной информации при покупке мессенджера WhatsApp в 2014 году. Высокая сумма штрафа должна иметь устрашающее воздействие для компаний, сообщающих ложные данные в ходе процедуры слияния, заявила тогда комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
Против Facebook выступают и власти отдельных стран-членов ЕС. В феврале 2019 года Федеральное антимонопольное ведомство Германии ограничило право Facebook сводить вместе данные пользователей разных онлайн-платформ. Компания обжаловала это решение, дело теперь будет рассматриваться в суде второй инстанции в Дюссельдорфе, пояснили DW в ведомстве. В Facebook не стали комментировать ситуацию.
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