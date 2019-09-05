 Facebook выплатил британский штраф по делу компании Cambridge Analytica | Новости из Германии о Европе | DW | 30.10.2019

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Европа

Facebook выплатил британский штраф по делу компании Cambridge Analytica

Компания Facebook достигла соглашения о выплате Великобритании 500 тысяч фунтов за скандал вокруг утечки личных данных миллионов пользователей.

Логотип Facebook

Американский концерн Facebook согласился выплатить в Великобритании штраф в размере 500 тысяч фунтов стерлингов (в пересчете около 580 тысяч евро) по делу об утечке личных данных пользователей соцсети, собиравшихся компанией Cambridge Analytica. Интернет-гигант достиг соответствующей договоренности с Управлением комиссара по информации (ICO) Великобритании, сообщила пресс-служба данного ведомства в среду, 30 октября.

Согласно соглашению, стороны отзывают свои претензии. При этом Facebook не признает своей вины. Штраф, выплаченный компанией Марка Цукерберга, перечислен в Казначейство Ее Величества, указывается в заявлении.

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"Комиссар полагает, что это соглашение наилучшим образом отвечает интересам всех британских субъектов данных, являющихся пользователями Facebook. И Facebook, и ICO обязуются продолжать работу по обеспечению соблюдения законодательства о защите данных", - говорится в заявлении.

Скандал вокруг утечки данных пользователей Facebook

В марте 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы. По данным ICO, в числе прочих Cambridge Analytica передала данные около 1 миллиона британских пользователей.

В ходе скандала главе Facebook Цукербергу пришлось дважды выступить на слушаниях в Конгрессе США. В июле 2019 года Facebook договорился о выплате в США штрафа в размере 5 миллиардов долларов в результате скандала вокруг Cambridge Analytica. Это рекордный штраф, которым когда-либо облагались компании за нарушение правил хранения личной информации клиентов, и один из самых крупных, которые правительство США вообще когда-либо назначало, сообщила Федеральная торговая комиссия США (FTC).

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    Автор: Элла Володина


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