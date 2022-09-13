ЕС осудил запрет гей-парада в рамках EuroPride в Сербии

Евросоюз разочарован планами МВД Сербии запретить проведение в Белграде намеченного на 17 сентября гей-парада в рамках мероприятия EuroPride, говорится в заявлении ЕС, опубликованном во вторник, 13 сентября.

"Поскольку организаторы объявили о поиске средств против запрета, включая средства правовой защиты, ЕС выражает надежду, что решение будет найдено до субботы, 17 сентября, чтобы марш прошел в мире и безопасности", - говорится в заявлении Европейской службы внешних связей. Марш является неотъемлемой частью EuroPride, подчеркнули в Брюсселе.

EuroPride - серия мероприятий в поддержку ЛГБТ-сообщества, которые ежегодно проводятся в разных городах Европы с 1992 года и завершаются парадом. В ЕС добавили, что три года назад Сербия подала заявку на проведение EuroPride, а Белград "стал первым городом в Юго-Восточной Европе, принявшим это мероприятие".

В конце августа 145 депутатов Европарламента направили письмо президенту Сербии Александару Вучичу с призывом провести мероприятие в середине сентября, как и планировалось. "Прайды были и остаются важным инструментом для привлечения внимания к ЛГБТ-сообществу", - говорится в письме парламентариев.

EuroPride в Белграде на фоне обострения в Косово

В конце августа Вучич заявил, что власти отменяют проведение в столице парада EuroPride из-за сложной политической ситуации в стране. Мероприятие было решено отменить или перенести в свете недавней напряженности в отношениях с Косово, а также из-за проблем с энергией и продовольствием, объяснил сербский президент.

Организаторы EuroPride в ответ заявили, что мероприятие состоится, несмотря на решение официального Белграда. Они выразили готовность обжаловать запрет и при отказе обратиться в суд. "Государство не может отменить EuroPride. Оно может лишь попытаться его запретить, что было бы очевидным нарушением конституции", - подчеркнул координатор Марко Михайлович.

Ранее, 11 сентября, противники проведения EuroPride в Белграде устроили в столице акцию протеста. Тысячи религиозных и правых активистов прошли маршем по улицам города с призывами не устраивать ЛГБТ-мероприятие.

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