Евросоюз отложил миссию экспертов на БелАЭС

Визит экспертов Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) на Белорусскую АЭС (БелАЭС) в Островце на этой неделе не состоится. Белорусский регулятор не принял участие в запланированном на 14 декабря необходимом техническом заседании с участием экспертов ENSREG в формате видеоконференции, на которой должны были обсуждаться детали визита, поэтому поездку решено отложить, сообщила 15 декабря комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон на заседании комитета Европарламента по вопросам промышленности, исследований и энергетики. Симсон выразила надежду, что миссия может быть проведена в ближайшее время.
О том, что миссия не состоится, в среду сообщил и представитель Госатомнадзора МЧС Беларуси, добавив, что официальное уведомление об отмене визита в адрес белорусской стороны не поступало.
Европейские эксперты намеревались проверить, как власти Беларуси выполнили рекомендации Евросоюза по ядерной безопасности на строящейся БелАЭС. ENSREG внесла свои рекомендации по обеспечению ядерной безопасности на БелАЭС по итогам стресс-теста в 2018 году. На их основании Беларусь подготовила Национальный план действий.
Выступая 14 декабря на пресс-конференции после виртуального заседания министров энергетики стран ЕС, Кадри Симсон призвала завершить как можно скорее экспертную оценку АЭС в Островце. "Меры должны быть приняты (белорусской стороной. - Ред.) до начала коммерческой эксплуатации АЭС в Островце. Все рекомендации должны быть выполнены без промедления", - добавила еврокомиссар.
Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.
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Автор: Андрей Гурков