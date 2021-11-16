Европейский суд назвал недопустимыми полномочия министра юстиции Польши

Европейский суд (EuGH) в очередной раз признал недопустимой одну из норм в польской системе правосудия. С законодательством ЕС несовместимо положение, которое наделяет министра юстиции Польши, одновременно являющегося генеральным прокурором, правом временно направлять судей уголовных судовв вышестоящие судебные инстанции и в любое время отзывать обратно, постановил суд в Люксембурге во вторник, 16 ноября.

Эта норма приводит к тому, что судьи, временно работая в других судах, лишены гарантий и независимости, которые у них должны быть в правовом государстве, указано в постановлении. По мнению Европейского суда, не исключено, что это положение может быть использовано как инструмент политического контроля над содержательной частью судебных решений.

Конкретно в данном заключении Европейского суда речь шла о семи уголовных делах, производство по которым ведется в окружном суде в Варшаве. Министр юстиции Польши без объяснения причин направил для рассмотрения этих дел судью из другого суда, после чего варшавский суд попросил европейскую судебную инстанцию дать оценку этого решения и его совместимости с законами ЕС.

Конфликт ЕС и Польши из-за реформы системы правосудия

Это уже не первое решение Европейского суда о недопустимости норм польского законодательства, касающихся системы правосудия. В частности, в октябре суд Евросоюза обязал Варшаву выплачивать ежедневные штрафы в размере 1 млн евро за ее отказ выполнять его решения по реформе польской судебной системы. Суд заявил о необходимости избежать "серьезного и непоправимого ущерба правопорядку ЕС" и ценностям, заложенным в его основу.

Среди прочего, речь идет о необходимости прекратить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда. Ее работа несовместима с нормами ЕС о независимости и беспристрастности судебной власти, указывается в решении. В ответ министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро заявил, что его страна "не может и не должна платить ни единого злотого". Польское государство "не имеет права уступать беззаконию", указал польский министр.

В начале октября Конституционный суд Польши признал, что ее законодательство имеет приоритет перед законами Евросоюза, и назвал отдельные положения законодательства ЕС несовместимыми с польской конституцией. Данное решение вызвало жесткую критику Брюсселя, Еврокомиссия начала готовить судебный иск. В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ обвинил ЕС в шантаже. Еврокомиссия в апреле 2020 года инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют привести эту систему в соответствие стандартам ЕС.

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