 Европейские ″дочки″ Сбербанка будут упразднены | Экономические новости из Германии | DW | 02.03.2022

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Экономика

Европейские "дочки" Сбербанка будут упразднены

Санкции против России за нападение на Украину привели к массовому снятию вкладов из Sberbank Europe AG и вызвали проблемы с ликвидностью. Банк пройдет стандартную процедуру банкротства.

Очередь перед филиалом Sberbank в Праге

Очередь перед филиалом Sberbank в Праге

Европейская дочка российского Сбербанка Sberbank Europe AG прекращает свою работу в связи с санкциями, введенными против России за нападение на Украину. Управление по финансовым рынкам Австрии (FMA) запретило Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Вене осуществлять деловые операции. Решение принято FMA во вторник, 1 марта, в соответствии с инструкцией Европейского центрального банка (ЕЦБ) и опубликовано на его сайте. Оно вступило в силу немедленно. Для банка назначен внешний аудитор.

Единый совет по разрешению проблем банковского сектора ЕС (SRB) сообщил во вторник, что Sberbank Europe AG пройдет стандартную процедуру банкротства в соответствии с национальными правом. 28 февраля SRB ввел 24-часовой мораторий на осуществление деятельности Sberbank Europe AG в Австрии, Хорватии и Словении после того, как ЕЦБ предупредил о рисках его банкротства из-за проблем с ликвидностью. В SRB подчеркнули, что депозиты клиентов банка размером до 100 тысяч евро защищены австрийской системой страхования вкладов.

В Чехии Национальный банк 28 февраля начал процесс по отзыву лицензии у Sberbank CZ, входящего Sberbank Europe AG. Ранее банк также столкнулся со значительным оттоком средств клиентов, в связи с чем чешский регулятор наложил запрет на управление его активами и пассивами, в том числе выдачу новых кредитов и прием депозитов.

Сбербанк, находящийся преимущественно во владении российского государства, попал под санкции ЕС и США, введенные за военное вторжение в Украину. Среди прочего, санкции включают отключение ряда российских банков от SWIFT, ограничение возможностей ЦБ РФ использовать свои международные резервы. В результате клиенты стали массово снимать вклады, что вызвало у Sberbank Europe AG проблемы с ликвидностью.

По данным на конец 2021 года, активы Sberbank Europe AG составляли 13,6 миллиарда евро, у банка было 800 тысяч клиентов и 3900 сотрудников.

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    Автор: Николай Пермяков


 

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