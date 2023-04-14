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Запуск ракеты с межпланетной станцией JUICE
Запуск ракеты с межпланетной станцией JUICEФото: ESA/AP/dpa/picture alliance
НаукаЕвропа

Европейцы запустили межпланетную станцию к Юпитеру

Дмитрий Вачедин
52 мин. назад

Космический зонд изучит спутники вокруг самой большой планеты Солнечной системы - ученые подозревают, что там есть вода в жидком состоянии. Лететь к Юпитеру станция будет 8 лет.

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Европейское космическое агентство (ESA) с опозданием в один день - в пятницу, 14 апреля, - запустило и успешно вывело на орбиту ракету-носитель Ariane V, на борту которой находится автоматическая межпланетная станция Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE). Запуск произошел с космодрома Куру во Французской Гвиане.

После того, как ракета-носитель вывела шеститонный зонд на орбиту 1,5 тысячи километров, он начал самостоятельный полет к Юпитеру, который, согласно плану, будет продолжаться 8 лет.

В рамках миссии JUICE исследует три крупнейших ледяных луны Юпитера - Европу, Ганимед и Каллисто. В частности, он проверит, действительно ли подо льдом на них находится вода в жидкой форме. Спутники Юпитера будут проверены на пригодность для жизнедеятельности человека.

Ганимед - крупнейший спутник в Солнечной системе (он в 2 раза тяжелее Луны) - вызывает особый интерес ученых. Ганимед станет последним заданием зонда, в сентябре 2035 года станция должна, предварительно покрутившись по его орбите, столкнуться с его ледяной поверхностью.

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