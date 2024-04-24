Европарламент одобрил закон о цепочках поставок

Новая норма ЕС обязывает крупные компании следить за соблюдением прав человека и экологических стандартов их поставщиками. Закон направлен на усиление борьбы с детским трудом и загрязнением природы.

Европейский парламент одобрил спорный законопроект о цепочке поставок. На пленарном заседании в Страсбурге в среду, 24 апреля, документ поддержали 374 депутата, против проголосовали 235, еще 19 воздержались.

Новая норма обязывает европейские компании более тщательно соблюдать стандарты в области прав человека и защите окружающей среды и следить за нарушениями со стороны поставщиков, транспортных компаний и торговых партнеров. Тем самым фирмы в ЕС будут нести ответственность за детский труд, эксплуатацию и загрязнение окружающей среды.

Первоначальная версия закона не была принята

Закон о цепочке поставок в последней редакции предусматривает менее строгие правила, чем изначальный вариант документа, который вызвал много критики. В частности, первоначально он должен был распространяться на компании с числом сотрудников более 500 и глобальным товарооборотом более 150 млн евро в год.

Версия, которая была одобрена Европарламентом, предполагает необходимость соблюдения компаниями со штатом более 1000 человек и годовым товарооборотом более 450 млн евро. Кроме того, ослаблены правила, касающиеся гражданской ответственности за нарушения. Из текста также были исключены дополнительные требования для текстильной и пищевой отраслей промышленности.

Страны ЕС, Европарламент и Еврокомиссия согласовали данный закон в декабре 2023 года. Голосование в Европарламенте было последним этапом на пути его принятия. У стран - членов ЕС теперь есть два года, чтобы привести национальные законодательства в соответствие с новыми правилами.