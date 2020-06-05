Еврокомиссия предложила общие ограничения для поездок внутри ЕС

Еврокомиссия предложила ввести единые ограничения для поездок внутри Евросоюза в условиях пандемии коронавируса. Эти рекомендации представили на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 4 сентября, еврокомиссары по вопросам юстиции Дидье Рейндерс и по внутренним делам Ильва Йоханссон, сообщает корреспондент DW. "Для многих граждан, полагающихся на возможность беспрепятственно совершать поездки (внутри ЕС. - Ред.) каждый день, какофония национальных правил в ЕС стала чрезмерной обузой. Мы хотим это упростить", - заявил Рейндерс. "Мы хотим четкой системы "зеленый, оранжевый, красный", а не калейдоскопа разнообразных мер", - добавила Йоханссон.

"Наш приоритет - обеспечить европейцам свободное перемещение по ЕС и в то же время ограничить распространение COVID-19. Из-за разнообразными ограничений сейчас трудно понять, куда и как мы можем ехать", - заявила в свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Общие критерии для карантинных ограничений

Еврокомиссия предложила три критерия, с помощью которых государства Евросоюза смогут определять, вводить ли им ограничения на путешествия в другие страны ЕС. Это общее количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней, процент положительных тестов на коронавирус от общего количества проведенных анализов и количество тестов на 100 тысяч населения за последнюю неделю.

Все эти данные, по замыслу Еврокомиссии, государства ЕС каждую неделю будут сообщать в Европейский центр профилактики и контроля заболеваемости (ECDC). При этом данные должны быть разбиты по регионам, чтобы ограничения вводили не для всей страны, а только для ее отдельных территорий.

Зеленая, оранжевая и красная зоны

На основании этих данных ECDC будет публиковать карту стран ЕС и Европейской экономической зоны, где страны и регионы будут обозначать с помощью общего цветового кода. Зеленым цветом пометят территории, где количество новых случаев будет меньше 25, а доля положительных тестов - ниже 3%. Оранжевым - регионы, где количество новых случаев менее 50, но доля положительных тестов превысит 3%, либо наоборот - новых случаев от 25 до 150, при доле положительных тестов ниже 3%.

Красным цветом обозначат зоны, в которых более 50 новых случаев заражения и доля положительных тестов выше 3%, либо количество новых случаев превысит 150 на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Предусмотрена и "серая" зона - для территорий, где провели менее 250 тестов на 100 тысяч населения либо нет достаточно информации о количестве тестов и новых случаев.

Еврокомиссия предлагает сделать обязательным карантин или тест на COVID-19 для тех, кто возвращается из "красных" и "серых" зон. В то же время в Брюсселе подчеркивают, что государствам ЕС следует воздержаться от запрета на въезд на их территорию для жителей других стран Евросоюза.

Поскольку ограничения на поездки и карантин - это полномочия государств ЕС, Еврокомиссия внесла свои предложения в виде рекомендаций для решения Совета ЕС. Представители нациюональных правительств рассмотрят этот документ в ближайшие недели. Причиной рекомендаций Брюсселя стали очень разные карантинные правила и ограничения на поездки внутри ЕС. Особое недовольство вызвало решение Венгрии вновь закрыть свои границы для всех иностранных граждан, за исключением Польши, Чехии и Словакии.

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