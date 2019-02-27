EUGAL: как строится наземное продолжение "Северного потока-2"

В Киеве его называют "частью гибридной войны России против Украины". В Вашингтоне грозят наложить санкции на компании, участвующие в его реализации. В Брюсселе меняют директивы, распространяя действие законодательства Евросоюза на трубопроводы из стран, в ЕС не входящих.

А здесь, примерно в часе езды на восток от Берлина в сторону границы Германии и Польши, как ни в чем не бывало укладывают сваренные трубы в траншеи и тщательно уходят от ответов на любые вопросы об Украине, санкциях и геополитике. Работа кипит - первая очередь проекта EUGAL, сухопутного продолжения газопровода "Северный поток-2", должна быть готова и введена в эксплуатацию к концу этого года, на полную мощность трубопровод заработает еще через год.

EUGAL - это 47 тысяч труб

Строительство идет одновременно в нескольких точках - в одних трубы сваривают, в других укладывают в траншеи, в третьих - засыпают эти траншеи землей. Все будет уложено порядка 47 тысяч труб, каждая весом 15 тонн и длиной 18 метров. Их доставляют по железной дороге с завода из Рурской области и развозят к местам укладки на тягачах. Трубы EUGAL укладываются вдоль уже существующей нитки газопровода OPAL - сухопутного участка первой очереди "Северного потока". Общая длина EUGAL от Балтийского моря до границы с Чехией составит примерно 480 километров.

Строительство ведет международный консорциум под руководством компании Gascade Gаstransport GmbH, совместного предприятия немецкой BASF и российского "Газпрома". Мощности газопровода забронированы до 2037 года. На стройплощадке немецкая речь перемежается с английской - рабочие здесь не только из Германии, но и из Испании, Бельгии и африканских стран.

Согласно планам, примерно 80 процентов газа, который будет доставляться по "Северному потоку-2", пойдет по трубам EUGAL транзитом в сторону Чехии, а оттуда - на австрийский газовый хаб Баумгартен. Остальные 20 процентов - по ответвлениям в Германию.

Свободный доступ к трубе в соответствии с законодательством ЕС

Чисто гипотетически, в случае введения американских санкций, строительство "Северного потока-2" еще может быть затруднено или даже остановлено. Но даже в этом случае новый газопровод можно будет теоретически заполнить поставками из других источников, говорит пресс-секретарь компании Gascade Джордж Вюстнер.

Джордж Вюстнер

По его словам, EUGAL строится и будет эксплуатироваться в полном соответствии со всеми законодательными предписаниями. В частности, спрос на газ из нового газопровода был изучен еще в 2015 году с помощью общеевропейского исследования рынка. Кроме этого, добавляет Вюстнер, доступ к трубе открыт всем желающим - транзитные мощности можно бронировать на открытых аукционах.

В частности, 80 процентов уже забронированы долгосрочно, а 20 процентов оставлены свободными для спонтанных бронирований - в полном соответствии с правилами, установленными Федеральным агентством по сетям Германии (Bundesnetzagentur).

"Наша задача - решать технические проблемы"

Начальник стройплощадки на отрезке газопровода на территории федеральной земли Бранденбург Штефан Кранц (Stefan Kranz) о политике предпочитает не разговаривать: "Мы в курсе политических дискуссий, но наша задача другая - решать технические проблемы при прокладке трубопровода. А политические решения будут найдены в другом месте".

Его поддерживает пресс-секретарь Gascade Джордж Вюстнер: “Мы - немецкая компания, которая работает по немецким законам. И все эти дискуссии в массе своей нас не касаются”.

Маршрут газопровода EUGAL проходит по малонаселенной местности и затрагивает в основном интересы фермеров. Все они получили денежные компенсации. Гигантские склады труб расположены буквально в чистом поле - в окружении десятков ветрогенераторов.

Что вполне символично для германской энергетической революции, предполагающей ускоренный переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) при отказе от атомной энергетики и постепенном прекращении использования угля.

Эксперты указывают, что ускоренный переход на ВИЭ потребует, как ни парадоксально, роста инвестиций именно в электростанции, работающие на природном газе - только они способны быстро компенсировать недостаток энергии в те моменты, когда не хватает солнечного света или царит безветрие.

На данный момент 150 километров труб газопровода EUGAL уже сварены, 70 километров спущены в траншеи и примерно 45 километров засыпано землей.

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