 EUGAL: как строится наземное продолжение ″Северного потока-2″ | Германия | DW | 27.02.2019

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Германия

EUGAL: как строится наземное продолжение "Северного потока-2"

В часе езды от Берлина полным ходом строится EUGAL - наземное продолжение "Северного потока-2" по территории Германии. Политические дискуссии нас не касаются, говорят строители. Репортаж DW.

Строительство газопровода EUGAL

Строительство газопровода EUGAL

В Киеве его называют "частью гибридной войны России против Украины". В Вашингтоне грозят наложить санкции на компании, участвующие в его реализации. В Брюсселе меняют директивы, распространяя действие законодательства Евросоюза на трубопроводы из стран, в ЕС не входящих.

А здесь, примерно в часе езды на восток от Берлина в сторону границы Германии и Польши, как ни в чем не бывало укладывают сваренные трубы в траншеи и тщательно уходят от ответов на любые вопросы об Украине, санкциях и геополитике. Работа кипит - первая очередь проекта EUGAL, сухопутного продолжения газопровода "Северный поток-2", должна быть готова и введена в эксплуатацию к концу этого года, на полную мощность трубопровод заработает еще через год.

EUGAL - это 47 тысяч труб

Строительство идет одновременно в нескольких точках - в одних трубы сваривают, в других укладывают в траншеи, в третьих - засыпают эти траншеи землей. Все будет уложено порядка 47 тысяч труб, каждая весом 15 тонн и длиной 18 метров. Их доставляют по железной дороге с завода из Рурской области и развозят к местам укладки на тягачах. Трубы EUGAL укладываются вдоль уже существующей нитки газопровода OPAL - сухопутного участка первой очереди "Северного потока". Общая длина EUGAL от Балтийского моря до границы с Чехией составит примерно 480 километров.

EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

Строительство ведет международный консорциум под руководством компании Gascade Gаstransport GmbH, совместного предприятия немецкой BASF и российского "Газпрома". Мощности газопровода забронированы до 2037 года. На стройплощадке немецкая речь перемежается с английской - рабочие здесь не только из Германии, но и из Испании, Бельгии и африканских стран.

Согласно планам, примерно 80 процентов газа, который будет доставляться по "Северному потоку-2", пойдет по трубам EUGAL транзитом в сторону Чехии, а оттуда - на австрийский газовый хаб Баумгартен. Остальные 20 процентов - по ответвлениям в Германию.

Свободный доступ к трубе в соответствии с законодательством ЕС 

Чисто гипотетически, в случае введения американских санкций, строительство "Северного потока-2" еще может быть затруднено или даже остановлено. Но даже в этом случае новый газопровод можно будет теоретически заполнить поставками из других источников, говорит пресс-секретарь компании Gascade Джордж Вюстнер.

Джордж Вюстнер

Джордж Вюстнер

По его словам, EUGAL строится и будет эксплуатироваться в полном соответствии со всеми законодательными предписаниями. В частности, спрос на газ из нового газопровода был изучен еще в 2015 году с помощью общеевропейского исследования рынка. Кроме этого, добавляет Вюстнер, доступ к трубе открыт всем желающим - транзитные мощности можно бронировать на открытых аукционах.

В частности, 80 процентов уже забронированы долгосрочно, а 20 процентов оставлены свободными для спонтанных бронирований - в полном соответствии с правилами, установленными Федеральным агентством по сетям Германии (Bundesnetzagentur).

"Наша задача - решать технические проблемы"

Начальник стройплощадки на отрезке газопровода на территории федеральной земли Бранденбург Штефан Кранц (Stefan Kranz) о политике предпочитает не разговаривать: "Мы в курсе политических дискуссий, но наша задача другая - решать технические проблемы при прокладке трубопровода. А политические решения будут найдены в другом месте".

Контекст

Новый газопровод на Балтике не имеет смысла без продления на суше. Его построит дочка "Газпрома" Gascade. Но заменить транзит через Украину этот маршрут сможет не ранее 2021 года. (24.01.2018)

Утверждение инициативы о распространении Газовой директивы ЕС на "Северный поток-2" выходит на финишную прямую. DW выясняла, возможны ли исключения для газопровода из России. (20.02.2019)

Применение Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2" может на несколько лет задержать его ввод в эксплуатацию. Это стало темой обсуждения на германо-российской экономической конференции в Берлине. (22.02.2019)

Его поддерживает пресс-секретарь Gascade Джордж Вюстнер: “Мы - немецкая компания, которая работает по немецким законам. И все эти дискуссии в массе своей нас не касаются”.

Маршрут газопровода EUGAL проходит по малонаселенной местности и затрагивает в основном интересы фермеров. Все они получили денежные компенсации. Гигантские склады труб расположены буквально в чистом поле - в окружении десятков ветрогенераторов.

Что вполне символично для германской энергетической революции, предполагающей ускоренный переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) при отказе от атомной энергетики и постепенном прекращении использования угля.

Эксперты указывают, что ускоренный переход на ВИЭ потребует, как ни парадоксально, роста инвестиций именно в электростанции, работающие на природном газе - только они способны быстро компенсировать недостаток энергии в те моменты, когда не хватает солнечного света или царит безветрие.

На данный момент 150 километров труб газопровода EUGAL уже сварены, 70 километров спущены в траншеи и примерно 45 километров засыпано землей.

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    Автор: Андрей Гурков


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