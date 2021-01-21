Есть ли у России демократическое будущее: дебаты в Европарламенте

В Евросоюзе никак не могут завершить пересмотр своей политики в отношении России. Теперь к этой "стратегической дискуссии" 57640342 присоединился и Европарламент. Вечером во вторник, 14 сентября, евродепутаты на пленарном заседании в Страсбурге провели дебаты об отношениях ЕС-Россия.

ЕС должен различать между россиянами и властями РФ

"Мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, но это зависит от России. С Россией, управляемой авторитарным, клептократическим и агрессивным путинским режимом, невозможно иметь хорошие отношения. Сегодняшняя Россия - это наибольшая угроза европейской безопасности", - такой оценкой открыл дебаты постоянный докладчик Европарламента по России литовец Андрюс Кубилюс. Он подготовил доклад, на основании которого евродепутаты планируют принять резолюцию с рекомендациями, как ЕС сделать политику по отношению к России более эффективной.

Андрюс Кубилюс

Кубилюс подчеркнул, что проводит различие между режимом Владимира Путина и российским народом, "первой жертвой этого режима". Но при этом евродепутат высказал оптимизм по поводу будущего РФ: "Мы абсолютно уверены, что в будущем россияне будут жить при демократической системе управления европейского типа".

Может ли Россия стать демократической?

Ряду евродепутатов понравился оптимизм Кубилюса. "Мы стремимся к настолько хорошим отношениям и такому великому сотрудничеству, насколько это возможно, с народом, разделяющим с нами один континент, одну культуру и одну цивилизацию", - говорил французский либерал Бернар Гетта. Он подчеркнул, что "Путин и его режим не вечны".

Бернар Гетта

Другие же евродепутаты были более сдержанны. "Хочу, чтобы все прекрасно понимали: нет оснований для оптимизма касательно того пути, по которому идет нынешний российский режим", - заявила латвийка Сандра Калниете, представившая позицию фракции Европейской народной партии (ЕНП).

Польский социал-демократ Марек Белька хотя и отметил, что поддерживает демократическую Россию, но сейчас, по его мнению, Евросоюзу необходимо укреплять свою оборону, кибербезопасность и быть готовым ввести новые санкции. "Скажем честно, Россия никогда не относилась к ЕС с уважением, а скорее рассматривала его как постмодернистский каприз истории", - добавил Белька.

"Думать, что мы можем изменить и демократизировать российское общество, - иллюзия. Последние три столетия это государство строилось на основании империалистических целей. Одного поколения недостаточно, чтобы обратить вспять этот процесс. Но попробовать нам следует", - заявил другой поляк, Витольд Ващиковский из фракции "Европейских консерваторов и реформистов" (ЕКР).

ЕС уже строит свою политику на различении между режимом Путина и российским обществом, отметила еврокомиссар Ютта Урпилайнен, представлявшая на дебатах главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, когда он ушел из сессионного зала. При этом она напомнила: "Демократизация должна начинаться изнутри общества. А роль ЕС - поддерживать независимые СМИ и плюрализм".

Роль Германии в политике ЕС касательно России

Сергей Лагодинский

Евродепутат от "зеленых" из Германии Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) заявил, что отношения с РФ являются мерилом способности ЕС проводить свою политику. "Ведь до сих пор Кремлю очень хорошо удается сталкивать нас лбами", - отметил он и привел в пример соглашение Германии и США по газопроводу "Северный поток - 2" - "через голову Украины" - и идею Берлина и Парижа провести саммит с Владимиром Путиным - "через головы европейцев" 58038817. "Постоянно что-то решают через головы других… Но можно же и по-другому. Мы в Берлине должны научиться выводить германские внешнеполитические интересы из европейских интересов", - уверен Лагодинский.

Раскритиковал Германию за поддержку "Северного потока - 2" и евродепутат от правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" (ИД) Яак Мадисон из Эстонии. В то же время, он против того, чтобы давать Брюсселю больше полномочий в отношениях с РФ. "Это будет означать, что господин Боррель будет прямо говорить с Россией и представлять 27 государств ЕС. Мы это уже видели несколько месяцев назад, и это был позор", - отметил Мадисон, имея в виду визит Борреля в Москву 56515526.

Кого евродепутаты обвиняют в русофобии?

Именно Мадисон представлял позицию ИД на дебатах по России. Он поддержал часть оценок, представленных в докладе: "Я согласен, что Россия представляет угрозу безопасности соседних стран. Это угроза Украине и Грузии, а также странам Балтии - я из Эстонии, я это знаю".

Другого мнения придерживается его коллега по фракции из Германии Максимилиан Кра (Maximilian Krah). По его словам, доклад Кубилюса "агрессивный по своему тону и содержанию, не оставляет возможностей конструктивного сотрудничества с Россией", а причина этого - "русофобия" большинства в Европарламенте.

В этом с правопопулистом Кра была согласна евродепутат от "левых" из Ирландии Клэр Дейли, назвавшая доклад "ксенофобской тирадой". "Мы должны работать дипломатически с нашими соседями над мирным разрешением разногласий. Может, вы прекратите русофобию?" - негодовала Дейли.

На это отреагировала литовка Раса Юкнявичене из фракции ЕНП: "Самый большой русофоб из всех - это Путин. Он боится россиян. Он боится грядущих выборов (в Госдуму. - Ред.). Именно поэтому он заблаговременно устранил всех возможных конкурентов".

Станет ли Россия сырьевым придатком Китая?

Еще несколько евродепутатов из различных фракций беспокоятся о будущем РФ из-за усиления Китая. "Евросоюз должен настаивать на сотрудничестве с Россией, потому что Россия останется, когда Путина уже не будет. Россия, чье будущее не должно свестись к превращению в сырьевой придаток Китая", - считает испанец Германн Терч из фракции ЕКР.

Поляк Радослав Сикорский из ЕНП посетовал, что Путин не воспользовался шансом модернизировать РФ. "Его интерес - альянс с автократами. Интерес российского народа - в модернизации. Я думаю, что он (Путин. - Ред.) войдет в историю как тот, кто плохо подготовил Россию к вызовам со стороны усиливающегося Китая".

А итальянка Анна Бонфриско из ИД пообещала не прекращать поиски диалога с Россией. По ее словам, цели этого диалога - не только "продвигать мир, справедливость и фундаментальные права", но также и убедить Россию, что "вызовы, исходящие от Китая, более опасны, чем те, которые представляет Запад".

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