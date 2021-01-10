 ЕСПЧ счел несправедливым приговор за убийство Маркелова и Бабуровой | Новости из Германии о России | DW | 16.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

ЕСПЧ счел несправедливым приговор за убийство Маркелова и Бабуровой

Европейский суд по правам человека заявил об "отсутствии беспристрастности" присяжных, вынесших приговор Никите Тихонову и Евгении Хасис. Теперь он может быть пересмотрен.

Шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой

Шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, 2020 год

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел несправедливым судебный процесс над Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис, осужденными за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как говорится в решении ЕСПЧ, обнародованном во вторник, 16 февраля, в отношении Тихонова и Хасис была нарушена статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующая право на справедливое судебное разбирательство.

Суд пришел к такому выводу "в связи с отсутствием беспристрастности присяжных, вынесших обвинительный приговор". Вместе с тем суд отклонил требование о компенсациях, решив, что признание приговора несправедливым стало достаточной компенсацией морального вреда, нанесенного заявителям.

Судья от России проголосовал против

Судья от России Дмитрий Дедов был единственным среди семи судей ЕСПЧ, проголосовавшим против решения. Дедов выступил с особым мнением, в котором заявил об отсутствии веских доказательств пристрастности присяжных. 

Пожизненный приговор Тихонову подлежит пересмотру в Верховном суде РФ после вступления решения ЕСПЧ в силу, отметил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Между тем Надежда Прусенкова, пресс-секретарь "Новой газеты", где работала Бабурова, в беседе с "Интерфаксом" заявила, что результат пересмотра "будет, очевидно тем же". "У нас нет сомнений насчет того, что они виновны. Они сами дали признательные показания", - отметила Прусенкова.

Убийство Маркелова и Бабуровой

Члены неонацистской группировки "Боевая организация русских националистов" Хасис и Тихонов были в 2011 году признаны виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой, совершенном в Москве 19 января 2009 года. Тихонова также признали виновным в незаконном обороте оружия и изготовлении поддельных документов и приговорили к пожизненному сроку. Хасис получила 18 лет лишения свободы.

Маркелов представлял интересы антифашистов и защищал их в судах. Именно его деятельность, как заключил Мосгорсуд, и стала причиной убийства. Бабурова - по взглядам анархистка и антифашистка - оказалось рядом с Маркеловым в день убийства. Шествия в память о Маркелове и Бабуровой проходили в Москве ежегодно 19 января. В 2021 году мэрия Москвы не согласовала акцию под предлогом коронавирусных ограничений.

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 01:20

Дело об убийстве Маркелова и Бабуровой: подсудимые признаны виновными

Аудио- и видеофайлы по теме

ЕСПЧ России не указ: приговор братьям Навальным остается в силе  

Почему Навальный приехал в Страсбург и на что он надеется?  

Также по теме

Russland l Protest zum Gedenken an Stanislav Markelov und Anastasia Baburova

Власти Москвы запретили шествие в память о Маркелове и Бабуровой 10.01.2021

В проведении шествия власти Москвы отказали под предлогом коронавирусных ограничений. Активисты ищут новый формат проведения антифашистского мероприятия.

Реклама

Самые читаемые

Туризм-2021: где будут отдыхать немцы и куда они не поедут  

Полиция Литвы в шоке: что белорусы рассказывают о пытках?  

Навальный наносит удар Путину в Дюссельдорфе (фото)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно