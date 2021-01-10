ЕСПЧ счел несправедливым приговор за убийство Маркелова и Бабуровой

Европейский суд по правам человека заявил об "отсутствии беспристрастности" присяжных, вынесших приговор Никите Тихонову и Евгении Хасис. Теперь он может быть пересмотрен.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел несправедливым судебный процесс над Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис, осужденными за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как говорится в решении ЕСПЧ, обнародованном во вторник, 16 февраля, в отношении Тихонова и Хасис была нарушена статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующая право на справедливое судебное разбирательство.
Суд пришел к такому выводу "в связи с отсутствием беспристрастности присяжных, вынесших обвинительный приговор". Вместе с тем суд отклонил требование о компенсациях, решив, что признание приговора несправедливым стало достаточной компенсацией морального вреда, нанесенного заявителям.
Судья от России Дмитрий Дедов был единственным среди семи судей ЕСПЧ, проголосовавшим против решения. Дедов выступил с особым мнением, в котором заявил об отсутствии веских доказательств пристрастности присяжных.
Пожизненный приговор Тихонову подлежит пересмотру в Верховном суде РФ после вступления решения ЕСПЧ в силу, отметил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
Между тем Надежда Прусенкова, пресс-секретарь "Новой газеты", где работала Бабурова, в беседе с "Интерфаксом" заявила, что результат пересмотра "будет, очевидно тем же". "У нас нет сомнений насчет того, что они виновны. Они сами дали признательные показания", - отметила Прусенкова.
Члены неонацистской группировки "Боевая организация русских националистов" Хасис и Тихонов были в 2011 году признаны виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой, совершенном в Москве 19 января 2009 года. Тихонова также признали виновным в незаконном обороте оружия и изготовлении поддельных документов и приговорили к пожизненному сроку. Хасис получила 18 лет лишения свободы.
Маркелов представлял интересы антифашистов и защищал их в судах. Именно его деятельность, как заключил Мосгорсуд, и стала причиной убийства. Бабурова - по взглядам анархистка и антифашистка - оказалось рядом с Маркеловым в день убийства. Шествия в память о Маркелове и Бабуровой проходили в Москве ежегодно 19 января. В 2021 году мэрия Москвы не согласовала акцию под предлогом коронавирусных ограничений.
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