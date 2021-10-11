ЕСПЧ отклонил жалобу Баку по делу блогера Лапшина

В понедельник, 11 октября, Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отреагировав на жалобу азербайджанской стороны, оставила без изменений решение ЕСПЧ от 20 мая, в котором власти Азербайджана признавались виновными в незаконном аресте, пытках и покушении на убийство в бакинской тюрьме известного блогера и журналиста Александра Лапшина. Суд обязал Баку выплатить израильтянину Лапшину денежную компенсацию в размере 30 тысяч евро.

"Конечно, я рад, что суд в Страсбурге принял такое решение", - сказал DW Александр Лапшин. Вместе с тем он находит странным, что Баку обратился в суд для пересмотра дела: "Ведь ЕСПЧ, как правило, почти в 99 процентах случаев, не отказывается от ранее принятых решений".

В чем обвиняли Лапшина?

"Мое "преступление" заключалось в том, что в 2011 году я в качестве туриста посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику", - рассказал DW Лапшин. По его словам, до этого он побывал более чем в 150 странах мира на всех континентах, и ему даже в голову не приходило, что его могут объявить в международный розыск через пять лет после той поездки.

По мнению блогера, очевидно, властям Азербайджана не понравились публикации в соцсетях, которые увидели сотни тысяч подписчиков Лапшина. Его обвинили не просто в пересечении границы без согласования с азербайджанскими властями, но и в "поддержке сепаратизма" и "призывах к свержению действующей власти в Азербайджане".

Злоключения блогера

В 2016 году Лапшина по запросу Азербайджана арестовали в Минске. Через два месяца, которые он провел в одной из местных тюрем, его по личному указанию Александра Лукашенко передали Баку. Еще через год бакинский суд, посчитав обвинения блогера в призывах к свержению власти и поддержке сепаратизма недоказанными, признал его виновным в "незаконном посещении" Карабаха. Обвинение требовало для него шести с половиной лет заключения, однако суд приговорил его к трем годам.

Несмотря на то, что за блогера вступились Израиль, Россия, США и Евросоюз, в тюрьме он провел семь месяцев. Его пытали, запрещали пользоваться телефоном, писать и читать, а единственной книгой, которую ему дали, был Коран, хотя Лапшин по вероисповеданию иудей.

"Именно через семь месяцев на меня было совершено нападение, - рассказал DW Александр Лапшин. – Меня пытались убить охранники, хотя позже власти попытались представить инцидент как попытку самоубийства". Четыре дня Лапшин провел в коме, после чего президент Ильхам Алиев помиловал его и отправил чартерным рейсом в Тель-Авив. Экспертиза на родине подтвердила факт попытки убийства блогера. В 2018 году Лапшин пожаловался в ЕСПЧ, обвинив Азербайджан в незаконном лишении свободы, жестоком обращении в тюрьме и покушении на убийство. Прошло около трех лет, пока ЕСПЧ признал азербайджанские власти виновными и обязал их выплатить блогеру денежную компенсацию.

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