 ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить блогеру Лапшину 30 тысяч евро | Новости из Германии о Европе | DW | 20.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить блогеру Лапшину 30 тысяч евро

Европейский суд по правам человека признал власти Азербайджана виновными в пытках блогера и попытке убийства в бакинской тюрьме.

Блогер и журналист Александр Лапшин

Александр Лапшин

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал власти Азербайджана виновными в пытках известного блогера и журналиста Александра Лапшина и попытке убить его в бакинской тюрьме. Соответствующее решение ЕСПЧ обнародовано в четверг, 20 мая. Одновременно суд в Страсбурге обязал правительство в Баку выплатить Лапшину денежную компенсацию в размере 30 тысяч евро.

"Почти три года я ждал этого решения и все это время продолжал получать угрозы не только со стороны азербайджанских пользователей соцсетей, но и должностных лиц этой страны", - прокомментировал в интервью корреспонденту DW решение ЕСПЧ Александр Лапшин. По его словам, инкриминируемое ему "преступление" заключалось только в том, что он посетил Нагорный Карабах. Он также сообщил, что часть компенсации направит на благотворительность, в частности на помощь раненным военнослужащим Армении и Нагорного Карабаха. "Я журналист и, конечно, буду продолжать свою деятельность, путешествовать и рассказывать обо всем, что вижу и чувствую, это моя работа", - подытожил блогер.

За что преследовали Лапшина?

В 2011 году гражданин трех государств - России, Израиля и Украины - Александр Лапшин решил посетить непризнанную Нагорно-Карабахскую республику в качестве туриста. До этого он побывал более чем 150 странах мира на всех континентах, но именно за поездку в Карабах власти Азербайджана объявили его в розыск, причем через пять лет после той поездки.

По словам блогера, было очевидно, что властям Азербайджана не понравились его публикации в соцсетях, которые прочитали сотни тысяч подписчиков Лапшина. Блогера обвинили не только в незаконном пересечении границы, но также в "поддержке сепаратизма" и "призывах к свержению действующей власти" в Азербайджане. Сам блогер подчеркивает, что не имеет никакого отношения ни к Азербайджану, ни к Армении и далек от карабахского конфликта.

В 2016 году Лапшина по запросу Азербайджана арестовали в Минске, а через два месяца, которые он провел в одной из местных тюрем, по личному указанию Александра Лукашенко передали Баку. В июле 2017 года бакинский суд, сочтя обвинения блогера в призывах к свержению власти и поддержке сепаратизма недоказанными, признал его виновным в "незаконном посещении" Нагорного Карабаха. Государственный обвинитель требовал для него шести с половиной лет заключения., но в итоге его приговорили к трем годам. 

Семь месяцев за решеткой

Хотя за блогера вступились Израиль, Россия, Евросоюз и США, в бакинской тюрьме он провел семь месяцев. Его пытали, запрещали писать и читать, а единственной книгой, которую ему выдали, был Коран, хотя Лапшин - иудей по вероисповеданию.

"Именно через семь месяцев на меня было совершено нападение", - рассказал DW Александр Лапшин. По его словам, это была попытка убить его, хотя власти пытались представить происшедшее как попытку самоубийства. Четыре дня Лапшин провел в коме. "И только после этого инцидента президент Алиев помиловал меня, хотя сам я, как писали азербайджанские СМИ, не просил о помиловании", - сказал Лапшин.

Сразу из больницы азербайджанские власти отправили его чартерным рейсом в Израиль. Уже на родине экспертиза подтвердила факт попытки убийства блогера. В 21018 году Лапшин пожаловался в ЕСПЧ, обвинив Азербайджан в незаконном лишении свободы, жестоком обращении в тюрьме и покушении на убийство.

Смотрите также

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


 

Смотреть видео 00:53

Беларусь экстрадировала блогера Лапшина в Азербайджан

Аудио- и видеофайлы по теме

Блогер-беженец из России в Берлине: "Другого выбора не было"  

Дело Сергея Тихановского: против критика Лукашенко выдвинуто новое обвинение (17.06.2020)  

Также по теме

Russland Presse Nowaja Gaseta Zeitung

ЕСПЧ предписал РФ выплатить "Новой газете" 2000 евро компенсации 11.05.2021

Суд в Страсбурге счел, что российские власти "не придерживались стандартов", закрепленных в статье 10 Европейской конвенции. Роскомнадзор нашел в статье "Новой газеты" "признаки экстремизма".

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

Европейский суд по правам человека присудил почти 10 000 евро активистке НБП 06.04.2021

Тверской суд Москвы почти 15 лет назад приговорил Ольгу Кудрину к трем с половиной годам лишения свободы за причастность к нападению на здание Минздрава РФ, а также за антипутинский плакат на гостинице "Россия".

Alexei Navalny

Россия выплатит Навальному компенсацию за задержание в 2012 году 12.02.2021

Минюст РФ не стал обжаловать решение Европейского суда по правам человека о выплате компенсации Навальному. Россия обязана выплатить политику 8500 евро.

Реклама

Самые читаемые

Документы о преступлениях режима Лукашенко в Гааге: каковы шансы на суд?  

МЭА: Новые месторождения нефти и газа человечеству больше не понадобятся  

"Евровидение-2021": второй полуфинал пройдет без участия фаворита  