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ЕСПЧ: ЛГБТ-активистам из РФ нужна компенсация в 165 000 евро

Александра Иванова
13 сентября 2023 г.

ЕСПЧ признал факт насилия в отношении одиннадцати ЛГБТ-активистов из России. Пострадавшие обвиняли российские власти в неэфективном расследовании их дел.

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Зал заседаний в здании ЕСПЧ в Старсбурге (фото из архива)
Зал заседаний в здании ЕСПЧ в Старсбурге (фото из архива)Фото: Frederick Florin/AFP/Getty Images

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по пяти делам о нарушении прав 11 российских ЛГБТ-активистов в период с 2012 по 2017 годы, в соответствии с которым пострадавшим должна быть выплачена компенсация на сумму 165 000 евро. Об этом сообщает в среду, 13 сентября, онлайн-издание "Новая газета Европа" со ссылкой на организацию "Выход", защищающую права представителей ЛГБТ-людей.

Указывается, что все пять дел объединили в одно производство. Пострадавшие обвиняли российские власти в неэффективном расследовании случаев применения к ним насилия, а также в незаконном задержании во время мирных демонстраций в поддержку ЛГБТ-сообщества. По данным организации "Выход", почти во всех случаях российская полиция отказывалась заводить уголовные дела из-за "невозможности опознать нападавших".

Решение ЕСПЧ по делу гея из России Максима Лапунова

Накануне, 12 сентября, ЕСПЧ признал, что гомосексуала из России Максима Лапунова весной 2017 года 12 дней пытали в Чечне из-за его сексуальной ориентации, однако российские власти отказались провести объективное расследование по этому делу. Установив нарушения по статьям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, связанным с незаконным лишением свободы и пыткам из-за сексуальной ориентации, ЕСПЧ присудил Лапунову компенсацию морального вреда в размере 52 000 евро.

Как пояснила DW в этот день Ольга Садовская - руководитель отдела международно-правовой защиты Команды против пыток, проводившей в России собственное расследование по делу Лапунова и собиравшей доказательства пыток для обращения в Следственный комитет РФ, особенно важным в обосновании решения ЕСПЧ стало объяснение, почему, несмотря на огромное количество случаев применения насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, официальных заявлений от потерпевших в России нет.

"Европейский суд четко прописал, что Максим имел возможность сделать такое заявление, потому что он был защищен Комитетом против пыток (прежнее название "Команды против пыток". - Ред.) и имел некие гарантии безопасности со стороны уполномоченной по правам человека и комиссара по правам человека Совета Европы. - объяснила юрист. - Многие люди, которые не обращались за помощью, не имели никаких гарантий безопасности. Именно поэтому, несмотря на доступность информации о насилии в отношении ЛГБТ-людей в массовом порядке, формальных и официальных обращений нет - просто потому, что люди были запуганы и продолжают оставаться запуганными. Это очень хорошее объяснение Европейского суда, которое будет иметь значение и в будущем".

После выхода из Совета Европы Россия считает для себя решения ЕСПЧ необязательными к исполнению.

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