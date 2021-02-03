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ESM (Европейский стабилизационный механизм)

Европейский стабилизационный механизм ESM был создан в 2012 году как постоянно действующий фонд, ставший преемником временного Европейского фонда финансовой стабильности EFSF.

ESM (European Stability Mechanism, Европейский стабилизационный механизм) - постоянно действующий фонд, который пришел в 2012 году на смену учрежденному странами еврозоны временному Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF) и Европейскому механизму финансовой стабилизации, созданному Еврокомиссией. Общий размер базирующегося в Люксембурге фонда - 705 миллиардов евро. 500 млрд ESM имеет право выдавать под низкие проценты странам еврозоны, оказавшимся на грани дефолта, остальные должен сохранять в качестве своего рода неприкосновенного запаса.

Going to the Moon with the Artemis programme involves Europe Service modules being built by Airbus Bremen - 10 European nations involved Bremen, 02 February 2021 – The European Space Agency (ESA) has signed a further contract with Airbus for the construction of three more European Service Modules (ESM) for Orion, the American crewed spacecraft for the Artemis programme. NASA-Orion-Spacecraft mit Modul ESM-1

Бременские модули: астронавты NASA полетят на Луну на европейской технике 03.02.2021

Новая лунная программа США Artemis расширяет сотрудничество с Европейским космическим агентством ESA и концерном Airbus. Он изготовит ключевые элементы космического корабля Orion.
2020-04-07 15:20:21 Der niederländische Minister Wopke Hoekstra hat während einer Videokonferenz mit den EU-Finanzministern in Den Haag, Niederlande, 7. April 2020, darüber gesprochen, mit welchen Mitteln der wirtschaftliche Schlag der Koronakrise absorbiert werden sollte. ANP BART MAAT |

Брюссель выделяет 500 млрд евро пострадавшим от COVID-19 членам ЕС 09.04.2020

Пострадавшие от коронавируса страны ЕС получат средства, выделенные в рамках Европейского стабилизационного механизма ESM и программы Еврокомиссии SURE, а также кредиты из гарантийного фонда EIB.
ARCHIV - Demonstranten halten eine EU- und eine griechische Fahne vor dem Parlament in Athen, Griechenland, am 22.06.2015. (zu dpa «Durchbruch bei Griechenland-Hilfen erreicht» vom 07.04.2017) Foto: Simela Pantzartzi/ANA-MPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Греция получит 1 млрд евро от европейских кредиторов 14.06.2018

Деньги от Европейского стабилизационного механизма предназначены для погашения задолженностей Греции по платежам.
Europäische Flagge mit Stapeln von Euro Münzen vor blauem Himmel | Verwendung weltweit

После финансовой помощи ЕС Греция получит дополнительные деньги 27.04.2018

Дополнительные средства вернут Греции доступ к финансовым рынкам, считает глава Еврогруппы Марио Сентено. Афины смогут распоряжаться этими деньгами дольше обычного срока.
Europäische Flagge mit Stapeln von Euro Münzen vor blauem Himmel | Verwendung weltweit

Греция получит от Евросоюза 6,7 млрд евро 27.03.2018

Часть очередного транша финансовой помощи Греции будет перечислена 28 марта. Глава стабфонда ESM Клаус Реглинг считает, что Афины перестанут нуждаться в средствах фонда уже в августе.
30.11.2017*** European Council President Donald Tusk speaks during a news conference at the closing session of the 5th African Union - European Union (AU-EU) summit in Abidjan, Ivory Coast November 30, 2017. REUTERS/Luc Gnago

Туск настоятельно призвал ускорить реформу еврозоны 09.12.2017

Глава Евросовета призвал лидеров ЕС принять решение о том, чтобы уже в ближайшие месяцы прорабатывать темы, по которым между членами сообщества существует консенсус.
The euro sign in front of the former headquarters of the European Central Bank (ECB) is photographed with long exposure in Frankfurt, Germany, November 20, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

Брюссель предложил создать Европейский валютный фонд 06.12.2017

Еврокомиссия намерена снабдить Евросоюз более эффективными инструментами на случай новых финансовых кризисов. Одно из предложений предусматривает создание Европейского валютного фонда.
ARCHIV - Der Parthenon Tempel auf der Akropolis in Athen (Griechenland) ist am 17.10.2012 von einem Baugerüst und einem Baukran für Restaurationsarbeiten umgeben. Die Rettung Griechenlands vor der Pleite hängt an einem seidenen Faden. Eigentlich sollte ein umfassendes Reformpaket - inklusive Privatisierungen - schon Ende April stehen. Nun geht es im griechischen Schuldenpoker um Tage - wieder einmal. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ ARCHIV - Der Parthenon Tempel auf der Akropolis in Athen (Griechenland) ist am 17.10.2012 von einem Baugerüst und einem Baukran für Restaurationsarbeiten umgeben. Die Rettung Griechenlands vor der Pleite hängt an einem seidenen Faden. Eigentlich sollte ein umfassendes Reformpaket - inklusive Privatisierungen - schon Ende April stehen. Nun geht es im griechischen Schuldenpoker um Tage - wieder einmal. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии опровергли сообщения о готовящемся списании долгов Греции 05.05.2017

В ФРГ намерены подождать до завершения в 2018 году действия пакета помощи Греции. После этого может рассматриваться вопрос об облегчении долгового бремени, если в этом будет необходимость.
18.11.2016 ++++ IMF Managing Director Christine Lagarde gestures as she speaks during a session of the APEC CEO Summit, part of the broader Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Lima on November 18, 2016. Asia-Pacific leaders were urged on November 18 to defend free trade from rising protectionism after the election victory of Donald Trump stoked fears that years of tearing down barriers to global commerce could be reversed. / AFP / MARTIN BERNETTi (Photo credit should read MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)

МВФ грозится отказать Греции в финансовой поддержке 18.04.2017

Кристин Лагард призвала реструктурировать задолженность Афин. Если долг Греции окажется непосильным, МВФ не станет участвовать в финансовой помощи этой стране, заявила директор фонда.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau zählt am 27.06.2015 in Freiburg (Baden-Württemberg) 500-Euro-Geldscheine. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu dpa Opposition kritisiert Reformplan für Parteienfinanzierung vom 15.12.2015) +++picture-alliance/dpa/P. Seeger

Брюссель одобрил меры помощи экономике Греции 05.12.2016

Министры финансов стран ЕС приняли ряд мер, которые помогут Греции обслуживать свой долг. Помимо прочего, продлены сроки по выплате части долгов.
****ACHTUNG REDAKTIONEN: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und Nennung des Urhebers: Bundesbank/dpa 23.02.2016**** ARCHIV - ILLUSTRATION - Das von der Deutschen Bundesbank in Frankfurt aufgenommene Foto zeigt Euro-Scheine in bar (undatiertes Handout). Foto: Bundesbank/dpa (- zu dpa: Deutscher Staat 2015 mit höchstem Überschuss seit Wiedervereinigung vom 23.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/Bundesbank

Европейский стабфонд ESM одобрил выплату Греции 2,8 млрд евро 25.10.2016

Совет директоров ESM обосновал перечисление Афинам 2,8 млрд евро прогрессом правительства Греции в реформировании своей страны.
****ACHTUNG REDAKTIONEN: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und Nennung des Urhebers: Bundesbank/dpa 23.02.2016**** ARCHIV - ILLUSTRATION - Das von der Deutschen Bundesbank in Frankfurt aufgenommene Foto zeigt Euro-Scheine in bar (undatiertes Handout). Foto: Bundesbank/dpa (- zu dpa: Deutscher Staat 2015 mit höchstem Überschuss seit Wiedervereinigung vom 23.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/Bundesbank

Европейский стабфонд ESM одобрил выплату Греции 7,5 млрд евро 17.06.2016

Совет директоров ESM постановил перечислить Греции новый транш кредита в размере 7,5 млрд евро. Выплата этих средств произойдет уже в начале будущей недели.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Euro-Münze steht am 24.01.2012 in Köln auf einer EU-Fahne. Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Montag (30.01.2012) in Brüssel zu ihrem ersten Sondergipfel in diesem Jahr zusammen. Sie wollen darüber beraten, wie sich das Wirtschaftswachstum in Europa ankurbeln lässt. Außerdem soll der Fiskalpakt für mehr Haushaltsdisziplin gebilligt und der künftige dauerhafte Rettungsschirm für kriselnde EU-Länder (ESM) in Höhe von 500 Milliarden Euro genehmigt werden. Foto: Oliver Berg dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Еврогруппа ищет возможность снизить долговое бремя Греции 10.05.2016

Европейский стабилизационный механизм предлагает продлить кредитный договор, ограничить выплаты долга, снизить процентную ставку. Конкретные меры должны быть разработаны уже в мае.
Pissouri Bay, Pissouri, Cyprus, Mediterranean, Europe

Кипру удалось то, что у Греции все еще не получается 11.03.2016

Островное государство успешно завершило программу финансового оздоровления вслед за Ирландией, Португалией и Испанией. Теперь у европейского стабфонда ESM остался всего один подопечный - Греция.
12.11.2015+++ A man walks past ferries docked at the port of Piraeus, southwest of central Athens, during a 24-hour strike on November 12, 2015. Greek unions kicked off a general strike against fresh austerity cuts, the first under the leftist government of Prime Minister Alexis Tsipras. The 24-hour strike against tax hikes and an upcoming pensions overhaul has shut down public services, hit ship and train transport and forced the cancellation of dozens of domestic flights. AFP PHOTO / ANGELOS TZORTZINIS (Photo credit should read ANGELOS TZORTZINIS/AFP/Getty Images) +++(C) Reuters/M. Karagiannis

Кредиторы одобрили выплату новых миллиардов Греции 21.11.2015

Глава Еврогруппы Дёйсселблум сообщил, что Афины выполнили основные условия для получения нового пакета финансовой помощи. Выплату первых двух миллиардов евро ESM одобрит 23 ноября.
People look out from Acropolis hill in downtown Athens on July 8, 2015. Greece's government on July 8 sharply denied a newspaper report that it was readying IOUs to pay public service pensions and salaries as the country's euro cash dries up. AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO (Photo credit should read ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images)

Греция получила 13 млрд евро из новой финансовой помощи 20.08.2015

После получения средств греческие власти выплатили кредит ЕЦБ в размере 3,4 миллиарда евро.
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