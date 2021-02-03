ESM (Европейский стабилизационный механизм)

Европейский стабилизационный механизм ESM был создан в 2012 году как постоянно действующий фонд, ставший преемником временного Европейского фонда финансовой стабильности EFSF.

ESM (European Stability Mechanism, Европейский стабилизационный механизм) - постоянно действующий фонд, который пришел в 2012 году на смену учрежденному странами еврозоны временному Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF) и Европейскому механизму финансовой стабилизации, созданному Еврокомиссией. Общий размер базирующегося в Люксембурге фонда - 705 миллиардов евро. 500 млрд ESM имеет право выдавать под низкие проценты странам еврозоны, оказавшимся на грани дефолта, остальные должен сохранять в качестве своего рода неприкосновенного запаса.