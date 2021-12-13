 ЕС выделяет 35 млн евро на вакцинацию в странах ″Восточного партнерства″ | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ЕС выделяет 35 млн евро на вакцинацию в странах "Восточного партнерства"

Средства, выделяемые Евросоюзом, пойдут на приобретение вакцин у компаний-производителей, а также их доставку. Распределение вакцин по странам партнерства организует МИД Польши.

Флаги Евросоюза и Восточного партнерства

Флаги Евросоюза и "Восточного партнерства"

Евросоюз совместно с правительством Польши и польским банком развития запускает совместную программу по оказанию помощи в вакцинации против коронавируса странам "Восточного партнерства". Соответствующее заявление еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели опубликовала в понедельник, 13 декабря, пресс-служба ЕС.

Как отмечается в заявлении, на эти цели из бюджета ЕС будет выделено 35 млн евро, которые пойдут на приобретение и доставку вакцин. Их распределение организует МИД Польши. Первой поставкой в рамках этой договоренности станут 400 тыс. вакцин компании Pfizer/BioNTech, которые будут поставлены из Португалии в Армению.

Средняя вакцинация менее 30 процентов

По словам Оливера Вархели, средний уровень вакцинации в странах "Восточного партнерства" составляет всего 28 процентов. Около трети вакцин использованных в этих странах, указывает агентство dpa, были предоставлены ЕС.

"Восточное партнерство"  - проект Евросоюза, заявленной целью которого является развитие интеграционных связей ЕС с шестью бывшими республиками СССР: Азербайджаном, Армений, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. В июне 2021 года Беларусь, в ответ на введенные ЕС санкции в отношении Минска, приостановила членство в "Восточном партнерстве".

Смотрите также:

  • Инфографика - ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Infografik Bildergalerie Sowjetunion 3 NEU! RU

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

  • Инфографика - страны Восточного партнерства в ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

  • Инфографика - визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика - НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:28

"Восточное партнерство": Брюссель развенчивает мифы (24.11.2017)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Сенсации на саммите "Восточного партнерства": были ли они? (23.05.2015)  

Геофактор 22.05.2015: Европейское партнерство - получила ли Украина то, чего хотела?  

Реклама

Самые читаемые

Шольц и Моравецкий стоят на разных позициях по "Северному потоку - 2"  

Артур Клинов: Пора начинать диалог, на кону - независимость Беларуси  

Прививки разными вакцинами? Ученые одобряют  