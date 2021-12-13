ЕС выделяет 35 млн евро на вакцинацию в странах "Восточного партнерства"

Евросоюз совместно с правительством Польши и польским банком развития запускает совместную программу по оказанию помощи в вакцинации против коронавируса странам "Восточного партнерства". Соответствующее заявление еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели опубликовала в понедельник, 13 декабря, пресс-служба ЕС.

Как отмечается в заявлении, на эти цели из бюджета ЕС будет выделено 35 млн евро, которые пойдут на приобретение и доставку вакцин. Их распределение организует МИД Польши. Первой поставкой в рамках этой договоренности станут 400 тыс. вакцин компании Pfizer/BioNTech, которые будут поставлены из Португалии в Армению.

Средняя вакцинация менее 30 процентов

По словам Оливера Вархели, средний уровень вакцинации в странах "Восточного партнерства" составляет всего 28 процентов. Около трети вакцин использованных в этих странах, указывает агентство dpa, были предоставлены ЕС.

"Восточное партнерство" - проект Евросоюза, заявленной целью которого является развитие интеграционных связей ЕС с шестью бывшими республиками СССР: Азербайджаном, Армений, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. В июне 2021 года Беларусь, в ответ на введенные ЕС санкции в отношении Минска, приостановила членство в "Восточном партнерстве".

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств Автор: Александра Елкина

