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ЕС выделяет Украине гуманитарную помощь еще на 110 млн евро

Евгений Жуков
14 ноября 2023 г.

Из общей суммы новой гуманитарной помощи Евросоюза напрямую в Украину будут направлены 100 млн евро. Еще 10 миллионов предназначены для помощи украинским беженцам в Молдове.

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Местный житель в Авдеевке (октябрь 2023 г.)
Местный житель в Авдеевке (октябрь 2023 г.)Фото: Yevhen Titov/REUTERS

Европейский Союз предоставит Украине дополнительно 110 млн евро в качестве гуманитарной помощи. Об этом во вторник, 14 ноября, объявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич, отметив, что наступление зимы приносит дополнительные проблемы для и без того уязвимых слоев населения.

"В то время как российские ракеты несут в Украине разрушения, гуманитарное сообщество должно быть готово оказать помощь наиболее уязвимым группам населения, страдающим в суровые зимние месяцы", - написал он в соцсети X.

По словам Ленарчича, новые средства предназначены для предоставления денежной помощи, обеспечения населения продовольствием, водой, жильем, медицинским обслуживанием, психосоциальной поддержкой и защитой, говорится в сообщении Еврокомиссии. Кроме того, ЕС направит в Украину дополнительные электрогенераторы.

Из общей суммы в 110 млн евро 100 млн будут направлены напрямую Украине, а еще 10 млн предназначены для помощи украинским беженцам в Молдове.

Таким образом, общий объем гуманитарной помощи ЕС Киеву с начала полномасштабного вторжения России в Украину увеличивается до 843 млн евро.

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EU is providing additional €110 million in humanitarian aid to support Ukrainians affected by the war

European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu